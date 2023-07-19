Комплекс Laferme в Пирита обзаведется современной пристройкой

Фирма по развитию недвижимости Pirita tee Kinnisvara OÜ заключила договор со строительной компанией KRC Ehitus стоимостью в 20 млн евро, в соответствии с которым будет реконструировано историческое здание комплекса Laferme на Пирита теэ, а рядом будет построено новое современное здание.
Комплекс зданий, которые будут соединены между собой через первый этаж и подземную парковку, будет готов к эксплуатации летом 2025 года.
По словам Ингмара Саксинга, члена правления компании LVM Kinnisvara, которая занимается продажей помещений в здании, историческая часть Laferme будет полностью реконструирована, а также к ней будет добавлена современная пристройка, гармонично вписывающаяся в окружающую архитектурную среду.
«Это очень высоко ценимое место, известное всем таллиннцам, на Пирита теэ, между Певческим полем и Цветочным павильоном. За последнее десятилетие в этом районе было построено несколько новых жилых домов, которые очень высоко ценятся и пользуются популярностью на рынке недвижимости. Архитектор проекта Laferme Торми Соовяли проделал очень хорошую работу, и в дополнение к высококачественным внутренним решениям было обеспечено красивое и гармоничное общее впечатление от всего комплекса», - сказал Саксинг.
В комплексе Laferme будет в общей сложности 64 гостевые квартиры и 8 коммерческих помещений. В квартирах будет от одной до пяти комнат, площадь квартир будет варьироваться в диапазоне от 37 до 204 кв.м. В здании будут высокие потолки и собственная солнечная электростанция.
«Звукоизоляция в Laferme будет лучше, чем требует закон, потому что тишина - это роскошь, которую заслуживает каждый. Согласно современному решению, Laferme строится как смарт-дом, где каждый владелец сможет оптимизировать затраты на электроэнергию в соответствии со своими предпочтениями», - рассказал Ингмар Саксинг о преимуществах проекта Laferme. По мнению Саксинга, речь идет об одном из самых привлекательных проектов на таллиннском рынке недвижимости в ближайшие годы.