Комплекс Laferme в Пирита обзаведется современной пристройкой

Комплекс зданий, которые будут соединены между собой через первый этаж и подземную парковку, будет готов к эксплуатации летом 2025 года.

По словам Ингмара Саксинга, члена правления компании LVM Kinnisvara, которая занимается продажей помещений в здании, историческая часть Laferme будет полностью реконструирована, а также к ней будет добавлена современная пристройка, гармонично вписывающаяся в окружающую архитектурную среду.

«Это очень высоко ценимое место, известное всем таллиннцам, на Пирита теэ, между Певческим полем и Цветочным павильоном. За последнее десятилетие в этом районе было построено несколько новых жилых домов, которые очень высоко ценятся и пользуются популярностью на рынке недвижимости. Архитектор проекта Laferme Торми Соовяли проделал очень хорошую работу, и в дополнение к высококачественным внутренним решениям было обеспечено красивое и гармоничное общее впечатление от всего комплекса», - сказал Саксинг.

В комплексе Laferme будет в общей сложности 64 гостевые квартиры и 8 коммерческих помещений. В квартирах будет от одной до пяти комнат, площадь квартир будет варьироваться в диапазоне от 37 до 204 кв.м. В здании будут высокие потолки и собственная солнечная электростанция.