Что такое морские дроны, которые использовались для атаки на Крымский мост?

Повреждение Крымского моста Фото: AFP

На Крымский мост, согласно одной из версий, которую написала газета «Коммерсант», всего было две атаки – в ходе первой к мосту пытались прорваться дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, во второй – применялись «более совершенные штатные боевые, а не самодельные аппараты».

Взрывы произошли на поверхности воды в нескольких метрах от пролета и при этом были настолько сильными, что привели к повреждению железобетонной конструкции. Поэтому в обсуждениях в социальных сетях и прессе звучали разные оценки количества взрывчатки, необходимой для нанесения такого ущерба, но везде речь шла о нескольких сотнях килограммов – вплоть до 500.

Ударный гидроцикл

Если аппарат, который показан на видео Mash, действительно ударный морской дрон ВСУ, созданный на базе водного мотоцикла, то в его конструкцию нужно было внести много изменений.

Во-первых, гидроциклы сделаны не для дальних путешествий. Их изначально разрабатывали для спорта, отдыха и развлечений. Это быстрые катера, рассчитанные на перевозку от одного-двух, максимум, трех человек. И самое важное в нем не дальность, а скорость.

Для ударного безэкипажного катера скорость и маневренность тоже важны, но скорее на последнем участке - во время захода на цель.