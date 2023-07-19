Каждый третий молодой человек в Эстонии видит свое будущее в предпринимательстве

Организованное банком SEB исследование показало, что 11 процентов молодых людей в возрасте 18-29 лет, проживающих в Эстонии, уже являются предпринимателями, а 22 процента принявших участие в опросе респондентов планируют начать свой бизнес в ближайшие пять лет.
При запуске своей предпринимательской деятельности они в первую очередь хотели бы получить финансовую поддержку и информацию о том, как построить свой бизнес. Две трети молодых людей считают важной экологичность бизнес-модели при открытии бизнеса.
Виктория Ткач, руководитель проекта сегмента частных клиентов SEB, рассказала, что среди молодых жителей Эстонии очень популярно создание собственного предприятия, и многие молодые люди получают первый опыт в этой сфере еще в школе, когда во время учебы создают собственную ученическую фирму.
«Мы видим, что молодые люди, получившие первый предпринимательский опыт во время учебы, и позднее оказываются значительно более уверенными в себе при открытии собственного бизнеса. Однако есть много молодых людей, которые не хотят заниматься бизнесом, потому что считают свои знания или финансовое положение недостаточными», - сказала Ткач.
Он заметила, что 66 процентов молодых людей, принявших участие в исследовании, не видят себя предпринимателями в ближайшем будущем и не собираются спешить с открытием бизнеса, потому что многие молодые люди продолжают учебу в университете, чтобы получить знания и опыт, и только затем решить, идти ли работать или же начать заниматься предпринимательством.
«Сегодняшняя молодежь очень сознательна и хочет найти для себя наиболее подходящий путь. В то же время молодые люди в достаточной степени склонны к риску и готовы ошибаться и учиться на своих ошибках. Таким образом, приобретаются разные знания и опыт, как при учебе, так и при работе в разных местах, и не рекомендуется слишком рано связывать себя большими обязанностями, каковой, несомненно, является открытие собственной компании», - заявила Ткач.
При открытии бизнеса для молодых людей очень важна экологическая составляющая. Согласно результатам опроса, целых две трети (67%) молодых людей считают экологичность бизнес-модели существенной. Только четыре процента опрошенных заявили, что экологичность не имеет для них никакого значения при открытии бизнеса.
«Для молодежи важна наша планета и ее будущее. Много написано о том, что Z-поколение считает, что компании обязаны заниматься экологическими и социальными проблемами», - сказала Ткач. Она отметила, что уже на конкурсах студенческих компаний можно увидеть, что защита окружающей среды и устойчивое развитие являются центральными для фирм, созданных молодыми людьми, и что их операционная основа строится на этой ценности.
Опрос, организованный банком SEB, был проведен в апреле 2023 года. Опрос был проведен специалистами Norstat, в нем приняли участие 418 молодых людей в возрасте 18-29 лет.