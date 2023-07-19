Каждый третий молодой человек в Эстонии видит свое будущее в предпринимательстве

При запуске своей предпринимательской деятельности они в первую очередь хотели бы получить финансовую поддержку и информацию о том, как построить свой бизнес. Две трети молодых людей считают важной экологичность бизнес-модели при открытии бизнеса.

Виктория Ткач, руководитель проекта сегмента частных клиентов SEB, рассказала, что среди молодых жителей Эстонии очень популярно создание собственного предприятия, и многие молодые люди получают первый опыт в этой сфере еще в школе, когда во время учебы создают собственную ученическую фирму.

«Мы видим, что молодые люди, получившие первый предпринимательский опыт во время учебы, и позднее оказываются значительно более уверенными в себе при открытии собственного бизнеса. Однако есть много молодых людей, которые не хотят заниматься бизнесом, потому что считают свои знания или финансовое положение недостаточными», - сказала Ткач.

Он заметила, что 66 процентов молодых людей, принявших участие в исследовании, не видят себя предпринимателями в ближайшем будущем и не собираются спешить с открытием бизнеса, потому что многие молодые люди продолжают учебу в университете, чтобы получить знания и опыт, и только затем решить, идти ли работать или же начать заниматься предпринимательством.