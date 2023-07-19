Фото ⟩ У магазина Grossi внедорожник перевернулся на крышу

ДТП произошло на перекрестке улиц Техника и Кеск возле магазина Grossi. В результате столкновения внедорожник перевернулся на крышу. По первоначальным данным, виноват водитель Nissan Primera. Известно, что за рулем этой машины находилась женщина 1970 года рождения.