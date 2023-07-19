Фото ⟩ У магазина Grossi внедорожник перевернулся на крышу

В среду, 19 июля, в 12:09 в городе Тамсалу автомобиль Nissan Primera, выезжавший с второстепенной дороги, врезался в двигавшийся по главной дороге внедорожник Nissan.
ДТП произошло на перекрестке улиц Техника и Кеск возле магазина Grossi. В результате столкновения внедорожник перевернулся на крышу. По первоначальным данным, виноват водитель Nissan Primera. Известно, что за рулем этой машины находилась женщина 1970 года рождения.
На место происшествия выехала спасательная команда Тапа. Никто не пострадал, но внедорожник Nissan, скорее всего, будет списан.
Полиция работает на месте происшествия.