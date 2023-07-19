Председатель «Отечества»: налог на автомобили навредит жителям Эстонии

Министр финансов Март Вырклаэв в пресс-релизе Министерства финансов отметил, что при разработке закона учитывались потребности жителей сельской местности в использовании автомобилей на повседневной основе. В качестве компенсации за это налог был снижен по мере увеличения возраста транспортного средства.

«Это тоже полуправда, потому что упускаются из виду настоящие потребности людей. Во многих регионах Эстонии зимой существуют проблемы с содержанием дорог, а это означает, что живущие там эстонцы не могут выбрать более легкое транспортное средство. В связи с этим им навязываются более мощные автомобили, которые, следовательно, облагаются более высокими налогами» – говорит Рейнсалу.

Министр финансов Вырклаэв признал, что правительство имеет цель замедлить темпы покупки автомобилей, но по словам Рейнсалу, оставляет в замкнутом круге, особенно жителей сельской местности. Эти люди не могут позволить себе покупать новые автомобили из-за дополнительных тысяч евро, которые приходится платить в виде налогов.