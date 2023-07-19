Председатель «Отечества»: налог на автомобили навредит жителям Эстонии

По словам председателя партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, планируемый налог на автомобили вредоносен для жителей Эстонии и абсолютно необоснован.
По словам Рейнсалу, план развития налога на автомобили, представленный министром финансов в среду, ясно показывает, что это идеологически левосторонний проект. «Целью этого проекта является принудительное изменение образа жизни жителей Эстонии. Как говорится в намерении, цель состоит в том, чтобы сократить использование автомобилей и до конца использовать имеющиеся автомобили за счет того, что конечная цена машины для владельца вырастет на 5–10 процентов, – сказал Рейнсалу. – Поэтому осуществление данной концепции уменьшает свободу передвижения людей, как владельцев транспортных средств».
По его мнению, проект, конечно же, не анализирует негативные последствия политики намеренного ограничения свободы передвижения людей, а именно мобильность людей с особыми потребностями, усложнение жизни в малонаселенной местности и общее сужение качества жизни и самореализации в результате ограничения свободы.
«Приведенные причины – это предполагаемые цели зеленой революции и директива Европейской комиссии, принятая весной этого года. Однако использование этой директивы как оправдания для введения налога на автомобили является ошибочной попыткой. Стоит отметить, что директива, на которую ссылаются, не обязывает Эстонию применять такой налог. Замысел развития содержит некоторые технические аспекты, которые могут создавать впечатление продуманности, – говорит Рейнсалу. –Тем не менее, следует быть реалистами и признать, что настоящая цель законопроекта заключается в получении предполагаемого дохода от налога на автомобили, который, как утверждал министр финансов в апреле, составит 120 миллионов евро. Вытащить эту сумму денег из карманов людей – настоящая цель законопроекта».
Министр финансов Март Вырклаэв в пресс-релизе Министерства финансов отметил, что при разработке закона учитывались потребности жителей сельской местности в использовании автомобилей на повседневной основе. В качестве компенсации за это налог был снижен по мере увеличения возраста транспортного средства.
«Это тоже полуправда, потому что упускаются из виду настоящие потребности людей. Во многих регионах Эстонии зимой существуют проблемы с содержанием дорог, а это означает, что живущие там эстонцы не могут выбрать более легкое транспортное средство. В связи с этим им навязываются более мощные автомобили, которые, следовательно, облагаются более высокими налогами» – говорит Рейнсалу.
Министр финансов Вырклаэв признал, что правительство имеет цель замедлить темпы покупки автомобилей, но по словам Рейнсалу, оставляет в замкнутом круге, особенно жителей сельской местности. Эти люди не могут позволить себе покупать новые автомобили из-за дополнительных тысяч евро, которые приходится платить в виде налогов.
По словам Рейнсалу, министру финансов Вырклаэву стыдно, что Эстония – одна из немногих стран, где нет налога на автомобили, и поэтому эту ошибку необходимо исправить. «На мой взгляд, ситуация обратная: нам не нужно наказывать за собственность и ограничивать свободу передвижения за то, что кто-то уже где-то это сделал раньше», – сказал председатель «Отечества». – Тем более, что госпошлина, которую необходимо заплатить при регистрации автомобиля, в Эстонии уже выше, чем, например, в Германии – и там она честно считается налогами. Кроме того, цены на топливо в Эстонии выше среднеевропейских».