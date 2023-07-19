Тянак предсказал, кто станет лидером «ралли Эстония»

На домашнем этапе чемпионата мира Тянак в последний раз победил в 2020 году, когда находился в составе команды Hyundai. В последние два года на «ралли Эстония» победителем становился пилот Toyota Калле Рованперя.

Безусловно, в этом году команда Toyota тоже сильна, поскольку на нашу гонку они выйдут с усовершенствованным мотором.

«Если быть честным, конкурировать с Toyota сложно. Посмотрим, что получится, но я уверен, что они станут лидерами, - сказал Тянак порталу DirtFish. - В конце концов, Hyundai тоже оказался весьма сильным. Так что у нас есть несколько гигантов, с которыми нужно соревноваться. Просто ничего не дастся».

Чемпион мира 2019 года признался, что подготовка к нашей гонке была серьезным напряжением.

«Следующие два этапа зависят чисто от скорости. Мы поставим на карту все и посмотрим, насколько приблизимся к соперникам», — отметил Тянак.

Если M-Sport не сумеет показать на эстонском ралли хорошую скорость, на исправление ошибок почти не останется времени, поскольку ралли в Финляндии стартует уже 3 августа.