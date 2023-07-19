Посылочные автоматы буду установлены еще в 12 населенных пунктах Эстонии

«DPD расширяется за счет посылочных автоматов в тех регионах, где на эту услугу есть наибольший спрос. Из 40 новых адресов 12 – это небольшие населенные пункты, такие как Роосна-Аллику, Кяру, Харью-Ристи, Румму и Луйге, где в настоящее время нет посылочных автоматов.

При этом там живут люди, которые зависят от электронной коммерции даже больше, чем горожане, потому что физических магазинов практически нет», пояснил генеральный директор DPD в Эстонии Ремо Кирс и добавил, что благодаря расширению сеть DPD вырастет до 300 посылочных автоматов к концу года.

Компания сообщила, что первыми новыми местами, где в августе будут установлены посылочные автоматы, являются Раквере Лиллеору Алдар, Торма Консум, Луйге Эрикескус и WOW-центр на Курессааре. Помимо 40 новых посылочных автоматов в Эстонии, DPD также устанавливает новые посылочные автоматы в Латвии и Литве. После расширения сети в странах Балтии будет работать 931 посылочный автомат DPD.

Почти 80 процентов населения Эстонии проживает в радиусе двух километров от посылочного автомата

Согласно последнему исследованию электронной коммерции, проведенному по заказу группы DPD, 83 процента жителей Эстонии предпочитают больше всего для получения и отправки посылок именно посылочные автоматы , в то время как средний результат в Европе составляет всего 20 процентов.