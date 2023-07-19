Посылочные автоматы буду установлены еще в 12 населенных пунктах Эстонии

Логистическая компания DPD в этом году быстро расширяет свою сеть, установив в Эстонии 40 новых посылочных автоматов. В результате расширения посылочные автоматы получат 12 населенных пунктов Эстонии, в которых раньше их не было.
«DPD расширяется за счет посылочных автоматов в тех регионах, где на эту услугу есть наибольший спрос. Из 40 новых адресов 12 – это небольшие населенные пункты, такие как Роосна-Аллику, Кяру, Харью-Ристи, Румму и Луйге, где в настоящее время нет посылочных автоматов.
При этом там живут люди, которые зависят от электронной коммерции даже больше, чем горожане, потому что физических магазинов практически нет», пояснил генеральный директор DPD в Эстонии Ремо Кирс и добавил, что благодаря расширению сеть DPD вырастет до 300 посылочных автоматов к концу года.
Компания сообщила, что первыми новыми местами, где в августе будут установлены посылочные автоматы, являются Раквере Лиллеору Алдар, Торма Консум, Луйге Эрикескус и WOW-центр на Курессааре. Помимо 40 новых посылочных автоматов в Эстонии, DPD также устанавливает новые посылочные автоматы в Латвии и Литве. После расширения сети в странах Балтии будет работать 931 посылочный автомат DPD.
Почти 80 процентов населения Эстонии проживает в радиусе двух километров от посылочного автомата
Согласно последнему исследованию электронной коммерции, проведенному по заказу группы DPD, 83 процента жителей Эстонии предпочитают больше всего для получения и отправки посылок именно посылочные автоматы , в то время как средний результат в Европе составляет всего 20 процентов.
Поскольку эстонцы больше всего предпочитают посылочные автоматы, DPD поставили перед собой цель максимально приблизить автоматы к людям. Если на сегодняшний день посылочные автоматы находятся примерно в радиусе двух километров от 79 процентов населения Эстонии, то с расширением сети этот процент еще больше возрастет.
Это означает, что более трех четвертей населения Эстонии смогут добраться до посылочных автоматов пешком, на велосипеде или на общественном транспорте и, таким образом, сделать более сознательный выбор в отношении окружающей среды.
Он добавил, что нагрузка на окружающую среду также снижается за счет того, что посылки все чаще доставляют к автоматам электрофургоны.
В сеть DPD входит более 81 тысячи автоматов и пунктов по всей Европе
Сеть посылочных автоматов группы DPD включает более 81 тысячи посылочных автоматов и пунктов по всей Европе, что делает ее крупнейшей в Европе. «Такая обширная сеть посылок является важным преимуществом как для отечественных, так и для иностранных компаний, которые могут использовать ее для расширения своего бизнеса по всей Европе», – отметил Кирс.
Он добавил, что позиция лидера рынка позволяет более плавно внедрять изменения и корректировать сервис в соответствии с ожиданиями потребителя. «Если, например, в странах Балтии и Польше потребители предпочитают посылочные автоматы, то во Франции и Бельгии больше всего предпочитают посылочные пункты в магазинах, которые в Эстонии не очень распространены. Знание предпочтений других рынков позволяет как компаниям, так и частным лицам предлагать именно те комплексные решения, которые отвечают потребностям и пожеланиям местных интернет-покупателей», – пояснил генеральный директор DPD в Эстонии.