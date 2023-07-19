Неисправность на неделю прервет работу дигикиосков Департамента полиции и погранохраны в Тарту

Помимо Тарту, дигикиоском можно воспользоваться, например, в Йыгева, Вильянди, Пылва, Выру и Валга. Дигикиоски расположены во всех бюро обслуживания PPA и открыты по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

В июле дигикиоском в Тарту можно воспользоваться и по субботам с 9.00 до 13.00. Другие услуги в служебном зале PPA по субботам не оказываются. При необходимости работник PPA поможет разобраться с функциями дигикиоска.