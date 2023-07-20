Комментарий ⟩ К черту спорт и достижения, дайте больше крови!

Среди гонщиков будет и наш Отть Тянак – чемпион мира 2019 года; в 2020 году он выиграл «ралли Эстония», сейчас он входит в тройку лидеров и в составе своей новой команды M-Sport вновь будет бороться за место на подиуме.

Мне кажется, один лишь факт того, что на известнейшей гонке представлена наша страна, более того, наш гонщик является признанной звездой мирового уровня, должен вызывать у нас чувство гордости за нашу страну. Увы, это не так.

Очень обидно, что наши читатели настолько равнодушны к спортсменам, которые представляют Эстонию на высочайшем уровне. А ведь у нас есть Отть Тянак, Лизелль и Робин Яэтма, ну хорошо, русскоязычной публике они мало знакомы, перейдем к русским именам.

Итак, у нас есть Энели Ефимова, у нас есть Нина Петрыкина, у нас есть Мелани Келер, Полина Мурашко, Никита Исопеско – про молодое поколение спортсменов, которые приносят нашей стране престижнейшие награды, почти никто не слышал. Я специально не указываю спортивные дисциплины, в которых они отличились. Вспомните, каким видом спорта они занимаются? Какое место занимают в рейтинговых таблицах?

К счастью, хотя бы помнят Ирину Эмбрих, Николая Новоселова, Хейки Наби, Андруса Веэрпалу – старшее поколение.