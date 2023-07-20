Комментарий ⟩ К черту спорт и достижения, дайте больше крови!

Сегодня стартует одно из важнейших событий спортивной жизни нашей страны – «ралли Эстония». Это один из этапов чемпионата мира по раллийным гонкам, следить за которым, предположительно, будет более 30 миллионов болельщиков со всего мира.
Среди гонщиков будет и наш Отть Тянак – чемпион мира 2019 года; в 2020 году он выиграл «ралли Эстония», сейчас он входит в тройку лидеров и в составе своей новой команды M-Sport вновь будет бороться за место на подиуме.
Мне кажется, один лишь факт того, что на известнейшей гонке представлена наша страна, более того, наш гонщик является признанной звездой мирового уровня, должен вызывать у нас чувство гордости за нашу страну. Увы, это не так.
Очень обидно, что наши читатели настолько равнодушны к спортсменам, которые представляют Эстонию на высочайшем уровне. А ведь у нас есть Отть Тянак, Лизелль и Робин Яэтма, ну хорошо, русскоязычной публике они мало знакомы, перейдем к русским именам.
Итак, у нас есть Энели Ефимова, у нас есть Нина Петрыкина, у нас есть Мелани Келер, Полина Мурашко, Никита Исопеско – про молодое поколение спортсменов, которые приносят нашей стране престижнейшие награды, почти никто не слышал. Я специально не указываю спортивные дисциплины, в которых они отличились. Вспомните, каким видом спорта они занимаются? Какое место занимают в рейтинговых таблицах?
К счастью, хотя бы помнят Ирину Эмбрих, Николая Новоселова, Хейки Наби, Андруса Веэрпалу – старшее поколение.
Если сравнить эстонскую и русскую аудитории, то выяснится, что на эстонском Postimees новости спорта, особенно если речь идет о наших спортсменах, читаются взахлеб.
Знаете, что читается на русском Postimees? Это ужасно, но одними из самых читаемых новостей стали сводки о российском фигуристе Романе Костомарове. Особенно когда медики по частям ампутировали спортсмену конечности.
Когда разбился гонщик Крэйг Брин – о, это была великолепная новость для наших читателей. Прекрасны новости, когда кто-то получает жуткие травмы и калечится, когда публикуются новости про секс-скандалы, про пикантные фотографии.
Я только хочу спросить: что с вами не так? Почему вместо гордости и радости за наших спортсменов – тотальное равнодушие? Почему пляски на костях и дикая радость, – так ему и надо! – когда кто-то ошибся? Почему очень часто, выбирая, какую новость поставить на портал – о серебряной медали Гедли Туги, которую она завоевала на чемпионате Европы, или же новость о том, что на гонке разбились еще два пилота (с видео!) – приходится выбирать ту, что с видео?
Так вот, о чем я: начинается «ралли Эстония», престижнейшая гонка не только для нашей страны, на которой за чемпионский титул будет бороться наш гонщик Отть Тянак. Может быть, хоть сейчас что-то изменится в предпочтениях нашей дорогой аудитории?