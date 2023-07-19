Несправедливость по отношению к автоводителям: грядет и повышение акциза на топливо, и налог на машину

По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии Прийта Таммераида, уже действующий в Эстонии топливный акциз более чем в два раза превышает сумму, потраченную на улично-дорожную сеть, поэтому взимание дополнительных 120 миллионов евро с автомобилей не оправдано. «Например, Финляндия потратила на дороги в 2021 году 3,1 миллиарда евро в ситуации, когда 2,5 миллиарда евро было получено от акцизов на топливо», – сказал Таммераид.

Он так же добавил, что в Финляндии было собрано еще 1,6 миллиарда евро с годового и регистрационного налога на автомобили. Три четверти общей суммы ушло на улично-дорожную сеть, в то время как в Эстонии этом году на улично-дорожную сеть было направлено менее 50 процентов собранного акциза.

Кроме того, с 2024 года в Эстонии повысится акциз на моторное топливо. «Правительство всегда оправдывало очень высокий акциз на моторное топливо отсутствием налога на автомобили. Сегодня мы видим, что вместо потери налогового горба избиратель получит и повышение акциза, и налог на автомобиль", - сказал Таммераид.

Правление с сожалением отмечает, что составители законопроекта о налоге на автомобили не приняли во внимание практически никаких аргументов. «Напоминаем министру Вырклаэву, что при введении налога на автомобили министерство также должно было учитывать региональные особенности. Этого не было сделано. Кроме того, остается непонятным, куда, зачем и в каком направлении хотят подтолкнуть гражданина», – сказал Таммераид.