По мнению Союза автовладельцев Эстонии, внесенный сегодня в Министерство финансов законопроект о введении дополнительного налога на автомобили несправедлив по отношению к автовладельцам и налогоплательщикам в целом, потому что это увеличивает и без того непропорционально высокую налоговую нагрузку и не имеет четкой цели, кроме сбора денег.
Несправедливость по отношению к автоводителям: грядет и повышение акциза на топливо, и налог на машину
По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии Прийта Таммераида, уже действующий в Эстонии топливный акциз более чем в два раза превышает сумму, потраченную на улично-дорожную сеть, поэтому взимание дополнительных 120 миллионов евро с автомобилей не оправдано. «Например, Финляндия потратила на дороги в 2021 году 3,1 миллиарда евро в ситуации, когда 2,5 миллиарда евро было получено от акцизов на топливо», – сказал Таммераид.
Он так же добавил, что в Финляндии было собрано еще 1,6 миллиарда евро с годового и регистрационного налога на автомобили. Три четверти общей суммы ушло на улично-дорожную сеть, в то время как в Эстонии этом году на улично-дорожную сеть было направлено менее 50 процентов собранного акциза.
Кроме того, с 2024 года в Эстонии повысится акциз на моторное топливо. «Правительство всегда оправдывало очень высокий акциз на моторное топливо отсутствием налога на автомобили. Сегодня мы видим, что вместо потери налогового горба избиратель получит и повышение акциза, и налог на автомобиль", - сказал Таммераид.
Правление с сожалением отмечает, что составители законопроекта о налоге на автомобили не приняли во внимание практически никаких аргументов. «Напоминаем министру Вырклаэву, что при введении налога на автомобили министерство также должно было учитывать региональные особенности. Этого не было сделано. Кроме того, остается непонятным, куда, зачем и в каком направлении хотят подтолкнуть гражданина», – сказал Таммераид.
«Люди по-прежнему выбирают машину из-за необходимости. Например, автомобильный налог не поможет поместить троих детей в машину меньшего размера. Однако у семьи все-равно появляются расходы, которые приходится оплачивать за счет чего-то», – добавил он.
Правление Союза автовладельцев Эстонии против введения дополнительного налога на автомобили в любой форме, на данный момент петиция, инициированная правлением, собрала более 15 500 подписей. По словам Таммераида, количество собранных подписей свидетельствует о серьезной обеспокоенности людей. «Все еще есть время поставить подпись против налога на автомобили. Как политик, вводящий налог на автомобили, я бы очень забеспокоился, потому что на этот раз память избирателя может быть не мимолетной» – добавил он.
В Эстонии ставка акциза на моторное топливо составляет 56,3 за литр бензина и 37,2 за литр дизельного топлива. Акциз на дизельное топливо начнет расти с 2024 года и достигнет 49,3 цента за литр в 2027 году.
План налога на автомобили находится в разработке
Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для большей части эстонских транспортных средств будет установлен транспортный налог.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, Эстония – одна из немногих стран, где нет налога на автомобили. «В то же время количество транспортных средств на наших дорогах продолжает увеличиваться. Наш автопарк стареет и загрязняет окружающую среду, будь то общее вредное для здоровья загрязнение воздуха или пробки в городах. Чтобы обеспечить более чистую и экономичную среду обитания, нам необходимо изменить эту тенденцию, одним из инструментов здесь является налоговая политика», – пояснил Вырклаэв в пресс-релизе Министерства финансов.
Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для большей части эстонских транспортных средств будет установлен транспортный налог.
По словам Вырклаэва, будущий налог делится на два: регистрационный налог и годовой налог, и он учитывает, что люди с более низким доходом не могут позволить себе покупку более экономичных автомобилей.