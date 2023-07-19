В Кохтла-Ярве конфликт между соседями привел к возгоранию

Во вторник в 23.53 полиции поступило сообщение о ссоре между соседями в многоквартирном доме на улице Альтсерва в Ахтме, после которой что-то загорелось на лестничной клетке. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что на лестничной клетке третьего этажа здания сгорел мусор, но опасности пожара уже не было, о чем сообщила в среду BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.