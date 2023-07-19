В Кохтла-Ярве конфликт между соседями привел к возгоранию

В многоквартирном доме в Кохтла-Ярве в ночь на 19 июля загорелся мусор, чему, как говорят жильцы, предшествовали ссора между соседями и поджог.
Во вторник в 23.53 полиции поступило сообщение о ссоре между соседями в многоквартирном доме на улице Альтсерва в Ахтме, после которой что-то загорелось на лестничной клетке. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что на лестничной клетке третьего этажа здания сгорел мусор, но опасности пожара уже не было, о чем сообщила в среду BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.
Спасатели провели разъяснительную работу с предполагаемым поджигателем, который своей вины не признал. Поскольку в квартире мужчины не было обязательного дымового датчика, спасатели оштрафовали его.