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В Кохтла-Ярве конфликт между соседями привел к возгоранию

BNS
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Ссора между соседями в Кохтла-Ярве потребовала прибытия на место происшествия спасателей.
Ссора между соседями в Кохтла-Ярве потребовала прибытия на место происшествия спасателей. Фото: Madis Veltman / Postimees Grupp

В многоквартирном доме в Кохтла-Ярве в ночь на 19 июля загорелся мусор, чему, как говорят жильцы, предшествовали ссора между соседями и поджог.

Во вторник в 23.53 полиции поступило сообщение о ссоре между соседями в многоквартирном доме на улице Альтсерва в Ахтме, после которой что-то загорелось на лестничной клетке. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что на лестничной клетке третьего этажа здания сгорел мусор, но опасности пожара уже не было, о чем сообщила в среду BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Спасатели провели разъяснительную работу с предполагаемым поджигателем, который своей вины не признал. Поскольку в квартире мужчины не было обязательного дымового датчика, спасатели оштрафовали его.

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