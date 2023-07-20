«Недостаточно разместить объявление в газете»: министр образования рассказала, как школам решить нехватку учителей со знанием эстонского

«Руководитель, имеющий четкое видение ситуации, подходит к объявлению конкурса продуманно, - сказала министр образования Кристина Каллас, отвечая на вопрос, что делать школе, если не удается найти учителя с необходимыми языковыми навыками. - Недостаточно просто разместить объявление в газете, процесс объявления конкурса должен сопровождаться процессом нацеливания на потенциальных кандидатов, личным общением с ними и изучением ожиданий потенциального кандидата». По ее мнению, в ходе целевого поиска может быть разработан пакет гибких условий труда (включая мотивирующую зарплату), подходящий для современной рабочей среды. При необходимости можно организовать несколько конкурсов.

Новые требования к учителям

Для работников сферы образования долгое время действовало требование владения эстонским языком на уровне В2 или С1, в зависимости от того, на какой должности они работают или на каком языке преподают.

Согласно новому постановлению, с 1 сентября 2025 года владение эстонским языком станет неотъемлемой частью квалификационных требований для учителей, завучей, директоров школ и опорных специалистов. Это означает, что с учителем, не соответствующим языковым требованиям, невозможно будет заключить бессрочный договор, а завуч, директор или опорный специалист могут быть приняты на работу, только если будут соответствовать языковым требованиям.