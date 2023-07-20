Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов (Центристская партия) обратился к министру образования с вопросом, что делать школам, если им не удается найти кандидата с необходимыми языковыми навыками. Бывшего мэра Нарвы также заинтересовало, что Министерство образования и науки собирается делать с тотальной нехваткой логопедов и спецпедагогов.
«Недостаточно разместить объявление в газете»: министр образования рассказала, как школам решить нехватку учителей со знанием эстонского
«Руководитель, имеющий четкое видение ситуации, подходит к объявлению конкурса продуманно, - сказала министр образования Кристина Каллас, отвечая на вопрос, что делать школе, если не удается найти учителя с необходимыми языковыми навыками. - Недостаточно просто разместить объявление в газете, процесс объявления конкурса должен сопровождаться процессом нацеливания на потенциальных кандидатов, личным общением с ними и изучением ожиданий потенциального кандидата». По ее мнению, в ходе целевого поиска может быть разработан пакет гибких условий труда (включая мотивирующую зарплату), подходящий для современной рабочей среды. При необходимости можно организовать несколько конкурсов.
Новые требования к учителям
Для работников сферы образования долгое время действовало требование владения эстонским языком на уровне В2 или С1, в зависимости от того, на какой должности они работают или на каком языке преподают.
Согласно новому постановлению, с 1 сентября 2025 года владение эстонским языком станет неотъемлемой частью квалификационных требований для учителей, завучей, директоров школ и опорных специалистов. Это означает, что с учителем, не соответствующим языковым требованиям, невозможно будет заключить бессрочный договор, а завуч, директор или опорный специалист могут быть приняты на работу, только если будут соответствовать языковым требованиям.
Предлагайте хорошую зарплату
«Благодаря субсидии образовательные учреждения Ида-Вирумаа могут предложить всем учителям мотивирующую зарплату и условия работы, соответствующие их ожиданиям, - сказала Каллас и добавила, что и школы за пределами Ида-Вирумаа могут предложить учителям большую зарплату. - Если в школе реализуют модели программы языкового погружения, когда не менее 40 или 60 процентов преподавания ведется на эстонском языке и они обучают учеников с иностранным родным языком, то они могут подать заявку на получение пособия с каждого ученика».
Если даже после этого не удается найти необходимых педагогов, то министр знает еще два способа решить проблему.
Во-первых, уроки отсутствующего учителя-предметника может временно вести другой преподаватель того же предмета или несколько преподавателей того же предмета, которые уже соответствуют требованиям к уровню владения эстонским языком.
Во вторых, руководитель школы имеет возможность ориентироваться на уровень владения эстонским языком учителями своей школы и перераспределять учителей по классам в течение переходных лет. Это означает, что в период 2023-2027 годов у многих учителей будет четыре года для повышения уровня владения эстонским языком до C1. Учителям-предметникам третьего уровня необходимо будет владеть эстонским языком на уровне С1 только осенью 2027 года.
А откуда возьмутся логопеды?
«В Ида-Вирумаа практически нет логопедов и спецпедагогов. В то же время в Эстонии наблюдается общая нехватка специалистов для работы с детьми с особыми потребностями», - считает Евграфов, который спросил Каллас, как будет организовано обучение детей с особыми потребностями, если к 2024 году школы не найдут необходимое количество этих специалистов.
«Если каждой школе не хватает специалистов, школа должна найти наиболее подходящий альтернативный способ предоставления услуги, - заявила Каллас. По ее мнению, целесообразным и быстрым решением, начиная с сентября 2024 года, может стать, например, создание опорного центра, находящегося в ведении одного местного самоуправления и обслуживающего все образовательные учреждения волости или города.
Каллас добавила, что государство в лице Министерства образования и науки приняло меры по увеличению числа специалистов: оно значительно увеличило количество мест в вузах, а предоставляемая государством дотация на повышение зарплаты позволит Ида-Вирумаа с сентября 2023 года выплачивать мотивирующую и значительно более высокую зарплату специалистам, соответствующим требованиям к квалификации и знанию эстонского языка. «В проблемных ситуациях важно, чтобы все стороны способствовали поиску решений в соответствии со своей уставной ролью, делали это добросовестно и профессионально», - заключила министр.