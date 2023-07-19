Фото ⟩ Международная экспедиция начала исследование на месте крушения парома «Эстония»

Исследовательское судно Viking Reach с международной командой на борту прибыло сегодня к месту останков парома «Эстония». В планах поднять на поверхность носовую аппарель корабля, взять пробы грунта и попытаться осмотреть автомобильную палубу с помощью робота.
Морские работы проводятся Эстонским центром исследований инцидентов в сфере безопасности и Шведским центром расследования несчастных случаев в сотрудничестве с финскими учреждениями. Контрактный партнер — норвежское предприятие Reach Subsea AS, которому принадлежит ходящее под флагом Норвегии Viking Reach. В зависимоси от погодных условий работы продлятся 7-8 дней.
Подводные исследования будут осуществляться при помощью роботов, водолазы погружаться к останкам судна не будут.
Эстонский центр исследований инцидентов в сфере безопасности 2 октября 2020 года инициировал первичную оценку на основе видеозаписи, опубликованной Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на которой видна дыра в правом борту «Эстонии». Эстонская сторона обратилась за помощью к коллегам в Швеции и Финляндии. В ходе исследований в 2021 году выяснилось, что носовая аппарель больше не крепится к корпусу корабля, что позволяет поднять ее с морского дна.
В апреле этого года правительство Швеции решило выделить на дополнительные исследования парома «Эстония» 25 миллионов крон (около 2,2 миллиона евро).
Паром «Эстония» потерпел крушение 28 сентября 1994 года. Из 989 находившихся на борту (803 пассажира и 186 членов экипажа) спасти удалось 137 человек. При этом пропали без вести 757 человек и были опознаны 95 погибших. 852 погибших были гражданами 17 государств.