Фото ⟩ Международная экспедиция начала исследование на месте крушения парома «Эстония»

Морские работы проводятся Эстонским центром исследований инцидентов в сфере безопасности и Шведским центром расследования несчастных случаев в сотрудничестве с финскими учреждениями. Контрактный партнер — норвежское предприятие Reach Subsea AS, которому принадлежит ходящее под флагом Норвегии Viking Reach. В зависимоси от погодных условий работы продлятся 7-8 дней.

Подводные исследования будут осуществляться при помощью роботов, водолазы погружаться к останкам судна не будут.

Эстонский центр исследований инцидентов в сфере безопасности 2 октября 2020 года инициировал первичную оценку на основе видеозаписи, опубликованной Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на которой видна дыра в правом борту «Эстонии». Эстонская сторона обратилась за помощью к коллегам в Швеции и Финляндии. В ходе исследований в 2021 году выяснилось, что носовая аппарель больше не крепится к корпусу корабля, что позволяет поднять ее с морского дна.

В апреле этого года правительство Швеции решило выделить на дополнительные исследования парома «Эстония» 25 миллионов крон (около 2,2 миллиона евро).