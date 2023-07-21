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«Я тебя убью, задушу и прирежу»: что делать и куда обращаться, если вы столкнулись с соседским психотеррором?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Peeter Kümmel / Sakala

В редакцию rus.Postimees обратилась пожилая женщина: уже практически год ее соседи сверху издают шум, который мешает ей нормально жить. Попытавшись урегулировать ситуацию, она решила поговорить с соседкой, но столкнулась с оскорблениями и угрозами расправы. Что делать, как справиться с психотеррором, и куда обращаться, если ваши соседи не дают вам спокойно жить?

Жительница Ыйсмяэ Валентина (имя изменено) впервые столкнулась с этой проблемой прошлым летом. «В квартире надо мной начали раздаваться непонятные звуки. То ли там тяжелую мебель постоянно двигают, то ли гири об пол кидают. Но все это на протяжении дня, ночью тихо. Терпела я это месяц, а потом поднялась к соседям поговорить, мало ли - может, нужна помощь», - рассказала она.

«Каково же было мое удивление, когда на мою просьбу открыть дверь и поговорить, выскочила разъяренная соседка и стала орать, что она меня убьет, что у нее ребенок инвалид и она будет делать то, что хочет. Весь монолог был украшен отборным матом. Я не смогла даже слово вставить, просто развернулась и ушла. Но шум, не дающий нормально существовать, продолжался».

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