В редакцию rus.Postimees обратилась пожилая женщина: уже практически год ее соседи сверху издают шум, который мешает ей нормально жить. Попытавшись урегулировать ситуацию, она решила поговорить с соседкой, но столкнулась с оскорблениями и угрозами расправы. Что делать, как справиться с психотеррором, и куда обращаться, если ваши соседи не дают вам спокойно жить?
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«Я тебя убью, задушу и прирежу»: что делать и куда обращаться, если вы столкнулись с соседским психотеррором?
Жительница Ыйсмяэ Валентина (имя изменено) впервые столкнулась с этой проблемой прошлым летом. «В квартире надо мной начали раздаваться непонятные звуки. То ли там тяжелую мебель постоянно двигают, то ли гири об пол кидают. Но все это на протяжении дня, ночью тихо. Терпела я это месяц, а потом поднялась к соседям поговорить, мало ли - может, нужна помощь», - рассказала она.