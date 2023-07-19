Самая высокая в ЕС инфляция была по-прежнему в Венгрии, но Эстония также на высоком месте

В Эстонии годовая инфляция замедлилась с 11,2 до 9 процентов, тем самым Эстония находится на шестом месте среди стран-членов. Год назад уровень инфляции составлял в Эстонии 22 процента, в ЕС 9,6 процента, а в еврозоне 8,6 процента, сообщает Eurostat.

Среди тех стран еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, самая низкая инфляция была в июне в Люксембурге (1 процент), Бельгии и Испании (1,6 процента). Кроме Венгрии самая высокая инфляция зафиксирована также в Словакии (11,3 процента) и Чехии (11,2 процента).

По сравнению с маем годовая инфляция замедлилась в 25 странах, ускорилась в одной и не изменилась в одной.