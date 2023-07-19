Самая высокая в ЕС инфляция была по-прежнему в Венгрии, но Эстония также на высоком месте

Согласно скорректированным данным Eurostat, в июне годовая инфляция замедлилась в ЕС по сравнению с маем с 7,1 процента до 6,4 процента, а в еврозоне с 6,1 до 5,5 процента, инфляция была по-прежнему выше всего в Венгрии, где она составляла 19,9 процента.
В Эстонии годовая инфляция замедлилась с 11,2 до 9 процентов, тем самым Эстония находится на шестом месте среди стран-членов. Год назад уровень инфляции составлял в Эстонии 22 процента, в ЕС 9,6 процента, а в еврозоне 8,6 процента, сообщает Eurostat.
Среди тех стран еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, самая низкая инфляция была в июне в Люксембурге (1 процент), Бельгии и Испании (1,6 процента). Кроме Венгрии самая высокая инфляция зафиксирована также в Словакии (11,3 процента) и Чехии (11,2 процента).
По сравнению с маем годовая инфляция замедлилась в 25 странах, ускорилась в одной и не изменилась в одной.
В июне инфляция ускорилась в еврозоне преимущественно за счет продуктов питания, напитков и табачных изделий (2,35 процентных пункта). За ними следовали услуги (2,31 пункта) и промышленные товары (1,42 пункта), влияние цен на энергоносители было отрицательным (-0,57 пункта).