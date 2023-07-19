5000 евро практически не стало: подозреваемый в ограблении заправки успел потратить большую часть наживы

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Йыгисоо, полиция при задержании нашла пневматическое ружье, использовавшееся при ограблении. «Также изъяли небольшую часть денег, согласно подозрению, остальные деньги потрачены. Тем не менее, в случае обвинительного приговора полученные при ограблении деньги присудят вернуть пострадавшей стороне и наряду с отбыванием наказания подозреваемому придется их компенсировать», - сказала Йыгисоо BNS.

В среду суд по просьбе прокуратуры дал санкции на арест мужчины на два месяца.

В ночь на понедельник в Тарту на заправочной станции на улице Арукюла мужчина, угрожая обслуживавшему клиентов работнику похожим на оружие предметом, который он достал из кармана, приказал открыть сейф. Работник автозаправки открыл сейф, в котором было 4 950 евро. Мужчина выхватил деньги и скрылся с автозаправки. Работник автозаправки не пострадал.