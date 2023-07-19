«Новости в 7» за 19 июля: Сломанный телефон - ремонтировать или купить новый? Автомобильный налог будет введен с июля 2024 года, и новый робот по обучению детей ходьбе, появился в Таллиннской детской больнице

Сегодня в выпуске:

- Сломанный телефон - ремонтировать или купить новый? О влиянии техники на экологию смотрите сегодня в сюжете нашего корреспондента

- Короткие новости: автомобильный налог будет введен с июля 2024 года, мошенники обманули покупателей сельхозтехники, паспорт ЭР вошел в десятку лучших

- Новый робот по обучению детей ходьбе, появился в Таллиннской детской больнице. Герой нашего репортажа Вадим уже не нуждается в костылях, благодаря занятиям с "умной машиной"

- На 96 медведей разрешили охотиться в Эстонии в этом году. Наступит ли день, когда нам придётся говорить о том, что кто-то попал в лапы медведя и получил ранения - выяснял наш спецкорреспондент

- Мировые новости: разрушительный тайфун «Талим» в Китае, водометами разгоняют протестующих в Израиле, в Риме побит абсолютный температурный рекорд, Великий клад Кентукки обнаружен в США, кормить коров нарциссами предлагают британские ученые

- Бесплатные пломбир и уроки мастерства для детей и взрослых - так отметил день рождения Эстонский музей прикладного искусства. Заглянула на праздник и наша съёмочная группа