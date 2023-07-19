Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 июля: Сломанный телефон - ремонтировать или купить новый? Автомобильный налог будет введен с июля 2024 года, и новый робот по обучению детей ходьбе, появился в Таллиннской детской больнице
Сегодня в выпуске:
- Сломанный телефон - ремонтировать или купить новый? О влиянии техники на экологию смотрите сегодня в сюжете нашего корреспондента
- Короткие новости: автомобильный налог будет введен с июля 2024 года, мошенники обманули покупателей сельхозтехники, паспорт ЭР вошел в десятку лучших
- Новый робот по обучению детей ходьбе, появился в Таллиннской детской больнице. Герой нашего репортажа Вадим уже не нуждается в костылях, благодаря занятиям с "умной машиной"
- На 96 медведей разрешили охотиться в Эстонии в этом году. Наступит ли день, когда нам придётся говорить о том, что кто-то попал в лапы медведя и получил ранения - выяснял наш спецкорреспондент
- Мировые новости: разрушительный тайфун «Талим» в Китае, водометами разгоняют протестующих в Израиле, в Риме побит абсолютный температурный рекорд, Великий клад Кентукки обнаружен в США, кормить коров нарциссами предлагают британские ученые
- Бесплатные пломбир и уроки мастерства для детей и взрослых - так отметил день рождения Эстонский музей прикладного искусства. Заглянула на праздник и наша съёмочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 19 июля.