Сто дезертиров в неделю: в России ужесточились наказания солдат в армии

Солдат судят по новым жестким законам, ужесточающим наказания за военные преступления.

В первом полугодии этого года в российских судах рассмотрено 2076 уголовных дел, связанных с заявлениями о самовольном выходе солдат из частей, сообщает «Медиазона» со ссылкой на данные военного суда.

Это число в два раза больше, чем за весь 2022 год вместе взятый, и в три раза больше, чем в 2021 году.

Количество других случаев нарушения воинской обязанности осталось более или менее прежним.

Во время мобилизации самовольное оставление частей в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Ранее проведенное «Медиазоной» исследование дел о дезертирстве в российской армии показало, что большинство солдат по-прежнему получают условные сроки от судов.

Мягкий приговор позволяет военным отправлять солдат обратно на фронт после суда и обеспечивать их лояльность, угрожая им тюремным заключением.

«Медиазона» вчера отметила изменение: суды стали выносить больше приговоров к тюремному заключению мобилизованным, чем действующим военнослужащим.

По данным исследования «Медиазоны», большинство солдат, осужденных с марта, были мобилизованными.