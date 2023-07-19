Сто дезертиров в неделю: в России ужесточились наказания солдат в армии

Согласно исследованию независимого издания «Медиазона», российские военные суды каждую неделю в этом году выносили не менее ста обвинительных приговоров армейским самовольникам.
Солдат судят по новым жестким законам, ужесточающим наказания за военные преступления.
В первом полугодии этого года в российских судах рассмотрено 2076 уголовных дел, связанных с заявлениями о самовольном выходе солдат из частей, сообщает «Медиазона» со ссылкой на данные военного суда.
Это число в два раза больше, чем за весь 2022 год вместе взятый, и в три раза больше, чем в 2021 году.
Количество других случаев нарушения воинской обязанности осталось более или менее прежним.
Во время мобилизации самовольное оставление частей в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Ранее проведенное «Медиазоной» исследование дел о дезертирстве в российской армии показало, что большинство солдат по-прежнему получают условные сроки от судов.
Мягкий приговор позволяет военным отправлять солдат обратно на фронт после суда и обеспечивать их лояльность, угрожая им тюремным заключением.
«Медиазона» вчера отметила изменение: суды стали выносить больше приговоров к тюремному заключению мобилизованным, чем действующим военнослужащим.
По данным исследования «Медиазоны», большинство солдат, осужденных с марта, были мобилизованными.
Хотя Кремль заявляет, что частичная мобилизация, объявленная прошлой осенью, закончилась, президент Владимир Путин не издавал официального приказа о ее прекращении.