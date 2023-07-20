Протест ⟩ Открытое письмо вице-мэру Свету о неожиданном изменении автобусных маршрутов

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Таллинна Денис Поляков. Вся его жизнь связана с районом Козе, поэтому его встревожили планируемые горуправой изменения маршрута № 5. Мы публикуем письмо горожанина к вице-мэру Владимиру Свету и вместе с ним рассчитываем на обратную связь.
Глубокоуважаемый господин Свет!
Меня как жителя района Козе крайне обеспокили изменения маршрута автобуса № 5, которые планируются с 1 августа. Сегодня я планирую посетить инфочас у старейшины района Пирита-Козе, где я повторю все то, что уже сказал в кратком интервью для радио и в более развернутом виде написал здесь. Я ознакомился с материалами, где вы и другие представители городской власти разъясняют суть готовящихся изменений автобусных маршрутов. В ответ я сформулировал краткие тезисы. Какие-то из них выглядят как вопросы. Было бы очень желательно получить на них ответ.
1. Начну с того, что большинство предлагаемых изменений выглядит разумно. Вопрос именно в изменении маршрута автобуса № 5. В чем логика? Кто и что от этого выигрывает?
2. Если цель состоит в том, чтобы вывести «пятерку» к Прийсле, то это можно сделать и сейчас, сохранив подъем на Ласнамяэ по прежней артерии в районе Келлука. Далее можно развернуть движение по Вана Нарва маантеэ не направо, как сейчас (в сторону города), а налево, чтобы потом повернуть на улицу Тондимяэ, куда идут автобусы 29, 31 и 63.
3. План подъема «пятерки» на холм Ласнамяэ по улице Козе, где сейчас маршрут лишь спускается, усугубит ситуацию с пробками на перекрестке Козе теэ и Нарва маантеэ. Там и сейчас большие пробки, а что будет потом? И там не простой Т-образный перекресток, а сходится сразу пять улиц, две из которых идут под резким углом. Зимой вообще будет жуть – и для автобусов, и для машин.
4. Для изменения маршрута придется, скорее всего, строить одну новую остановку перед новым подъемом. Это переделка пешеходной дорожки, это выделение места за счет проезжей части. То есть это лишние деньги, которые лишними не бывают.
5. Жители Ласнамяэ и так связаны с центром многими маршрутами автобусов, и видимого смысла в этом перемещении маршрута пока не просматривается. Или в нем есть какая-то скрытая логика?
6. Вред же от этого есть, и очень большой. Изменения приведут к тому, что из маршрута выпадет целых пять остановок в «дальнем Козе»: Kose, Nurmeku, Metsakooli, Helmiku, Kelluka. Для жителей, которые пользуются ими всю жизнь, исчезает возможность доехать до центра прямым рейсом.
7. Кто эти местные жители и сколько их? Их точно немало. Это густонаселённый район, и он состоит не только из одноэтажных домов на одну-две семьи. Здесь есть, например, целый микрорайон трехэтажных домов в районе улиц Карукелла и Пуне теэ. Там же расположены товарищества двухэтажных рядных домов.
8. Кроме жилых домов, в районе расположены два очень серьезных объекта. Первый из них - так называемая санаторная школа (Vabaõhukool) рядом с нынешней конечной остановкой Metsakooli. Сюда ездят дети с особыми потребностями со всего города. Второй объект - крупный дом престарелых на улице Карукелла, который был открыт совсем недавно. Туда привозят стариков и навещают их. Это большой трафик.
9. Вообще, пожилые люди составляют значительную часть населения этого района. Им сложно ходить далеко и пересаживаться с автобуса на автобус.
10. В районе нет ни одного магазина. Все ездят либо в Selver, находящийся в Пирита, либо поднимаются наверх, в Ласнамяэ. Без автобуса это сделать сложно.
11. Далеко не у всех жителей Козе есть свой личный транспорт. Но даже если он имеется, то его частое использование для поездок из дома в магазин противоречит нашей зеленой политике. Гораздо сознательнее в экологическом смысле ездить на автобусе.
12. Частичное решение проблемы предлагается путем уплотнения графика автобуса маршрута № 6. Но, во-первых, он не идет в центр, а во-вторых, предлагаемое расписание «два раза в час» - это очень редко и неудобно.
13. Вероятно, существует какая-то статистика на основании динамики валидации зеленых карточек. Возможно, что статистика не показывает истинное положение дел. Но автобус 5 явно принадлежит к числу самых заполняемых. Это я вижу из своего непосредственного опыта. Пожилые люди, которым проезд и так предоставлен бесплатно, просто не всегда валидируют свои карты, поэтому и может быть не видно настоящего трафика.
14. Маршрут 5 существует почти без изменений с 1957 года, то есть в этом году ему исполняется 67 лет. Это больше, чем то время, которое я живу в этом районе (с 1973 года). Это больше, чем возраст большинства людей, принимающих поспешные и необдуманные решения. Маршрут 5 по праву можно назвать историческим, как и сам район Козе. Если уж город собрался делать музей Ласнамяэ, то зачем ломать историю соседних районов? Я думаю, что наоборот - лучше закрепить эту историю в виде популярной общеобразовательной программы или телепередачи. Если бы я принимал в ней участие, я бы с готовностью рассказал о серии маршрутов, которые многие годы обслуживают таллиннцев. Да и разве один я – сколько есть краеведов, знатоков и любителей, которые бы могли принять участие в таком проекте!
15. В свете будущих муниципальных выборов я уточню, что не имею выраженных симпатий ни к одной из действующих партий. Но я за тех, кто делает жизнь людей лучше, проще и выгодней. И наоборот: против тех, кто все усложняет, вопреки очевидной логике, не объясняя при этом причин. Сейчас очень тонкий момент, когда можно нажить себе врагов в лице жителей района и подарить карты конкурентам из других партий. А можно наоборот - заработать дополнительные бонусы, пойдя навстречу людям, которые напуганы и раздражены сложным временем в стране и мире в целом.
16. И последнее. Время изменений совпадает с глобальной перестройкой в городе. У многих буквально земля уходит из-под ног. Я сам сидел один раз на остановке, ожидая автобуса, который перенесли. И это при том, что я активно пользуюсь навигатором. Еще пару раз я помогал заблудившимся людям. Может, есть смысл вносить радикальные изменения в маршруты не одновременно с блокировкой половины городского центра?
Очень надеюсь, господин Свет, на внимательное и конструктивное отношение к моему обращению.
С неизменным уважением,
Денис Поляков