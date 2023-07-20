Протест ⟩ Открытое письмо вице-мэру Свету о неожиданном изменении автобусных маршрутов

Санаторная школа (vabaõhukool) им. Константина Пятса в Козе. Фото: Sander Ilvest

9. Вообще, пожилые люди составляют значительную часть населения этого района. Им сложно ходить далеко и пересаживаться с автобуса на автобус.

10. В районе нет ни одного магазина. Все ездят либо в Selver, находящийся в Пирита, либо поднимаются наверх, в Ласнамяэ. Без автобуса это сделать сложно.

11. Далеко не у всех жителей Козе есть свой личный транспорт. Но даже если он имеется, то его частое использование для поездок из дома в магазин противоречит нашей зеленой политике. Гораздо сознательнее в экологическом смысле ездить на автобусе.

Пиритаский «Сельвер» располагается, прямо скажем, в другом районе города. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

12. Частичное решение проблемы предлагается путем уплотнения графика автобуса маршрута № 6. Но, во-первых, он не идет в центр, а во-вторых, предлагаемое расписание «два раза в час» - это очень редко и неудобно.

13. Вероятно, существует какая-то статистика на основании динамики валидации зеленых карточек. Возможно, что статистика не показывает истинное положение дел. Но автобус 5 явно принадлежит к числу самых заполняемых. Это я вижу из своего непосредственного опыта. Пожилые люди, которым проезд и так предоставлен бесплатно, просто не всегда валидируют свои карты, поэтому и может быть не видно настоящего трафика.