Студия Postimees: новый автоналог – удар по карману среднего класса?

Автомобилисты готовятся платить новый налог: от 300 до 6000 евро при регистрации и ежегодно дополнительно от 30 до 400 евро. Насколько сильно ударит эконалог по карману среднего класса и малообеспеченных слоев населения?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-министр предпринимательства, член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ). Расчет налога подготовлен Минфином, входящим в зону ответственности Партии реформ. Смотрите интервью в 11:00!
- Коалиция определилась с автоналогом. Сколько на этом заработает государство?
- Экологический налог на авто опасен для малоимущих?
- Как отразится экоинициатива на среднем классе?
- Средний возраст машин из-за налога вырастет?
- Какая часть налога пойдет на борьбу с пробками?
- Почему налог хотят взимать заранее? Первый платеж в августе 24 года – за полгода вперед.
- Сможет ли новый налог склонить покупателей в пользу более компактных и зеленых автомобилей?
- Где продают экологичные и дешевые автомобили?
- Союз автовладельцев намерен добиваться отмены налога. Реально ли это?