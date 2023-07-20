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Студия Postimees: новый автоналог – удар по карману среднего класса?

11:00 экс-министр Андрес Сутть
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Автомобилисты готовятся платить новый налог: от 300 до 6000 евро при регистрации и ежегодно дополнительно от 30 до 400 евро. Насколько сильно ударит эконалог по карману среднего класса и малообеспеченных слоев населения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-министр предпринимательства, член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ). Расчет налога подготовлен Минфином, входящим в зону ответственности Партии реформ. Смотрите интервью в 11:00!

  • Коалиция определилась с автоналогом. Сколько на этом заработает государство?
  • Экологический налог на авто опасен для малоимущих?
  • Как отразится экоинициатива на среднем классе?
  • Средний возраст машин из-за налога вырастет? 
  • Какая часть налога пойдет на борьбу с пробками?
  • Почему налог хотят взимать заранее? Первый платеж в августе 24 года – за полгода вперед.
  • Сможет ли новый налог склонить покупателей в пользу более компактных и зеленых автомобилей?
  • Где продают экологичные и дешевые автомобили?
  • Союз автовладельцев намерен добиваться отмены налога. Реально ли это?
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