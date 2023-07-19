«Наши двери открыты»: глава МИ6 пригласил недовольных войной россиян к сотрудничеству

Состояние Путина

Президент России Фото: SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Энн Макэлвой задала Ричарду Муру вопрос, которые волнует большинство западных лидеров и, как считают многие, по-прежнему останавливает их от предоставления Украине вооружений, способных относительно быстро и с меньшей кровью закончить войну: как далеко готов Путин зайти, чтобы сохранить свою власть?

Сэр Ричард сказал, что заглянуть в голову российского лидера он, разумеется, не может, но все видели, что он не сумел организовать достойное противостояние пригожинскому мятежу и «заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, воспользовавшись услужливостью главы Беларуси».

«Если в твоей стране группа наемников открытым маршем идет на Москву и не доходит до нее всего 125 км, то это означает, что ты находишься в не самом лучшем положении, если ты не сумел это выступление предотвратить», - сказал он.

«Об эскалации и применении ядерного оружия говорили только сам Путин и горстка его прихвостней. Это безответственно, безрассудно и направлено на то, чтобы попытаться ослабить нашу решимость поддерживать Украину, но это не сработает», - отметил Мур.

Что означает победа Украины

Артиллеристы в лесу Фото: Getty Images

В своей речи глава МИ6 еще раз подчеркнул, что война в Украине закончиться только тогда, когда суверенная Украина будет жить свободно.