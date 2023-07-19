ФОТО ⟩ Выехал на обгон и потерял управление: в Харьюмаа погиб 36-летний мотоциклист

В 18:58 в полицию поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу на 12-м километре шоссе Лияпекси-Локса. По предварительной информации, два мотоциклиста начали обгонять автомобиль, когда один из них потерял управление, упал и вылетел в кювет. Мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что несмотря на усилия медиков скончался на месте происшествия. Второй мотоциклист, 37-летний мужчина, не пострадал, но был осмотрен медиками скорой помощи на месте происшествия.

По словам патрульного полицейского Ида-Харьюского полицейского участка Рандо Рандмаа, пока рано говорить о том, при каких обстоятельствах мотоциклист потерял управление и какова была его скорость в тот момент. «На данный момент известно, что мотоциклист был в шлеме и корректной защитной одежде. Кроме того, у него было водительское удостоверение соответствующей категории», - добавил он.

Ограничение скорости на месте аварии - 90 км/ч. Также известно, что у водителя были действующие права. Все подробности аварии будут выяснены в ходе уголовного разбирательства.