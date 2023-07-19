ВИДЕО ⟩ «То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать»: в сети появилось обращение Пригожина

«Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время», - говорит Пригожин на видео.

Он также заявил, что пока ЧВК Вагнера будет находиться в Беларуси, они сделают белорусскую армию «второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется». Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их «не только как героев, но и как братьев».

«Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски», - заявил Пригожин.

PRIGOZHIN IS ALIVE - AND HE’S ANGRY



⚡️⚡️⚡️The first post-rebellion video of Evgenii Prigozhin - the founder of 🇷🇺 Wagner Group - speaking with his soldiers in Belarus 🇧🇾, has appeared.



Key points:



📌 "What is happening now at the front is a disgrace in which we do not need to… pic.twitter.com/iV5QyRfvFr — Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 19, 2023