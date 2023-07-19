Телеграм-каналы «Разгрузка Вагнера» и «Оркестр Вагнера», связанные с ЧВК Вагнера, опубликовали видео, на котором, как утверждается, основатель военной компании Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Беларусь. На записи Пригожин говорит, что они достойно воевали и «сделали для России очень много». Об этом пишет Meduza.
ВИДЕО ⟩ «То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать»: в сети появилось обращение Пригожина
«Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время», - говорит Пригожин на видео.
Он также заявил, что пока ЧВК Вагнера будет находиться в Беларуси, они сделают белорусскую армию «второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется». Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их «не только как героев, но и как братьев».
«Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски», - заявил Пригожин.
PRIGOZHIN IS ALIVE - AND HE’S ANGRY— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 19, 2023
⚡️⚡️⚡️The first post-rebellion video of Evgenii Prigozhin - the founder of 🇷🇺 Wagner Group - speaking with his soldiers in Belarus 🇧🇾, has appeared.
Key points:
📌 "What is happening now at the front is a disgrace in which we do not need to… pic.twitter.com/iV5QyRfvFr
Далее он призвал вагнеровцев «готовиться», повышать «свой уровень» и «в новый путь, в Африку»: «И возможно вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт».
После этого Пригожин передает слово «командиру, тому, что дал нам имя "вагнера"». На видео мужчина говорит, что он и есть «тот самый Вагнер». Его приветствуют громкими аплодисментами. Как пишет «Оркестр Вагнера», речь идет о Дмитрии Уткине.
«Большое всем спасибо за проделанную работу, благодаря этой работе имя ЧВК Вагнер прогремело на весь мир. <…> Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell», - говорит Уткин.
Опубликованное видео — первое публичное появление Пригожина после мятежа и, как отмечают «Важные истории», первое публичное появление Дмитрия Уткина в принципе. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что видео снято в лагере под Осиповичами Могилевской области. Что там могут находиться наемники ЧВК Вагнера, сообщало Минобороны Беларуси. Оно также анонсировало, что наемники после переезда в страну будут обучать белорусских солдат.
18 июля мониторинговый проект «Беларускi Гаюн» писал, что в Беларуси находятся уже 2000-2500 наемников ЧВК Вагнера. По его данным, с 11 июля в Беларусь прибыло как минимум пять колонн наемников, то есть не менее 382-400 машин.