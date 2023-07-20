Британские архивы: Кучма просил Блэра посодействовать вступлению Украины в ЕС, но тогда Западу был нужнее Путин

Статус особого соседа

В феврале 2002 года британский посол в Украине Роланд Смит, предупредил, что ему не нравится идея тогдашнего министра иностранных дел Джека Стро предоставить Украине, Беларуси и Молдове «статус особых соседей» по отношению к Евросоюзу, следует еще из одного документа.

Подобное решение, по мнению Смита, могло создать представление, что «восточная граница ЕС окончательно установлена» - и статус особого соседа дается тем, кто окончательно и бесповоротно находится за границей Евросоюза.

Смит задавался вопросом, откуда вообще появился план, направленный на то, чтобы лишить Украину шанса на полноправное членство в ЕС. Возник ли он по тому, что «Украина слишком большая страна», или потому, что «мы действительно считаем, что Украина должна вернуться в Россию, где ей и самое место?»

Он также поинтересовался, почему планы по отношению к Украине отличаются от отношения к Болгарии и Румынии (которые позже присоединились к ЕС, это произошло в 2007 году).

Вокруг да около

Президент Кучма и представители Еврокомиссии Фото: Getty Images

Леонид Кучма впервые заявил о намерении Украины вступить в ЕС еще в 1998 году. Но тогда против этого возражали Германия и Франция, которые считали самым большим препятствием широко распространённую коррупцию и неработающую экономику, где всем бизнесом заправляли могущественные олигархи.