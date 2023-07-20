Исследовательское судно прибыло к месту крушения парома «Эстония»

«Судно прибыло к месту гибели парома "Эстония" в ночь на четверг в 00:27 по эстонскому времени. Когда мы оказались на месте и остановились, на судне был дан длинный сигнал сирены, после чего на борту последовала минута молчания. Тишина закончилась двумя длинными гудками, а после этого началась работа», - описал находящийся на судне журналист ERR Дмитрий Федоткин.