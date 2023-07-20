Исследовательское судно прибыло к месту крушения парома «Эстония»

Ночью исследовательское судно Viking Reach прибыло к месту крушения парома «Эстония», а после минуты молчания команда приступила к работам.
«Судно прибыло к месту гибели парома "Эстония" в ночь на четверг в 00:27 по эстонскому времени. Когда мы оказались на месте и остановились, на судне был дан длинный сигнал сирены, после чего на борту последовала минута молчания. Тишина закончилась двумя длинными гудками, а после этого началась работа», - описал находящийся на судне журналист ERR Дмитрий Федоткин.
Напомним, что в планах поднять на поверхность носовую аппарель «Эстонии», взять пробы грунта и попытаться осмотреть автомобильную палубу с помощью робота.
Морские работы проводятся Эстонским центром исследований инцидентов в сфере безопасности и Шведским центром расследования несчастных случаев в сотрудничестве с финскими учреждениями. Контрактный партнер - норвежское предприятие Reach Subsea AS, которому принадлежит ходящее под флагом Норвегии Viking Reach.
В зависимости от погодных условий работы продлятся семь-восемь дней. Подводные исследования будут осуществляться при помощью роботов, водолазы погружаться к останкам судна не будут.