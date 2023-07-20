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Видео ⟩ Один из лидеров «Тур де Франс»: меня нет. Я мертв

rus.postimees.ee
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Йонас Вингегор (слева) и Тадей Погачар.
Йонас Вингегор (слева) и Тадей Погачар. Фото: Martin Divisek

С большой долей вероятности на 17-м этапе велогонки «Тур де Франс» определится общий победитель соревнований этого года.

Действующий чемпион Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) накануне сделал все для того, чтобы максимально приблизиться к титулу и в этом году. Он увеличил отрыв от своего единственного серьезного соперника Тадея Погачара (UAE Emirates) почти до двух минут. В то же время было известно, что впереди ожидаются еще два сложных этапа.

Накануне состоялся первый из них. На маршруте длиной 166 км также поднялись и на самую высокую точку «Тур де Франс» - 2304 метра над уровнем моря.

Вингегор и Погачар долгое время ехали в одной группе, но за 16 км до финиша Погачар начал отставать.

«Меня нет. Я мертв», - сказал он по радиосвязи.

В конечном итоге Погачар проиграл датчанину 5.45.

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