Видео ⟩ Один из лидеров «Тур де Франс»: меня нет. Я мертв

С большой долей вероятности на 17-м этапе велогонки «Тур де Франс» определится общий победитель соревнований этого года.
Действующий чемпион Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) накануне сделал все для того, чтобы максимально приблизиться к титулу и в этом году. Он увеличил отрыв от своего единственного серьезного соперника Тадея Погачара (UAE Emirates) почти до двух минут. В то же время было известно, что впереди ожидаются еще два сложных этапа.
Накануне состоялся первый из них. На маршруте длиной 166 км также поднялись и на самую высокую точку «Тур де Франс» - 2304 метра над уровнем моря.
Вингегор и Погачар долгое время ехали в одной группе, но за 16 км до финиша Погачар начал отставать.
«Меня нет. Я мертв», - сказал он по радиосвязи.
В конечном итоге Погачар проиграл датчанину 5.45.
"I'm gone. I'm dead."— Eurosport (@eurosport) July 19, 2023
Tadej Pogacar's words to the team car after being dropped on the Col de la Loze 😢#TdF2023 | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/vm2XIFFsfv