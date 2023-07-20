Видео ⟩ Один из лидеров «Тур де Франс»: меня нет. Я мертв

Действующий чемпион Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) накануне сделал все для того, чтобы максимально приблизиться к титулу и в этом году. Он увеличил отрыв от своего единственного серьезного соперника Тадея Погачара (UAE Emirates) почти до двух минут. В то же время было известно, что впереди ожидаются еще два сложных этапа.