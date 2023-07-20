Фото ⟩ Отть Тянак исполнил мечту юного болельщика

«Это Рудольф. Жизнь не была к нему добра, но он смеется и радуется. Рудольф мечтал увидеть настоящую гоночную машину и я более чем счастлив, что сумел ему в этом помочь. Ты вдохновляешь всех нас, Рудольф», - написал Тянак в Facebook.