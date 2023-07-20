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Фото ⟩ Отть Тянак исполнил мечту юного болельщика

rus.postimees.ee
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: IMAGO/Nikos Katikis

В рамках мероприятия «День моей мечты» гонщик M-Sport исполнил мечту маленького Рудольфа.

«Это Рудольф. Жизнь не была к нему добра, но он смеется и радуется. Рудольф мечтал увидеть настоящую гоночную машину и я более чем счастлив, что сумел ему в этом помочь. Ты вдохновляешь всех нас, Рудольф», - написал Тянак в Facebook.

Уже сегодня начинается восьмой этап серии чемпионата мира по раллийным гонкам. После двухлетней паузы на трассу выйдет и Отть Тянак – в надежде прекратить лидерство Калле Рованперя. Тестовые заезды начнутся в 9.01, старт первого спецучастка будет дан в Раади в 20.05.

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