Фото ⟩ Отть Тянак исполнил мечту юного болельщика

В рамках мероприятия «День моей мечты» гонщик M-Sport исполнил мечту маленького Рудольфа.
«Это Рудольф. Жизнь не была к нему добра, но он смеется и радуется. Рудольф мечтал увидеть настоящую гоночную машину и я более чем счастлив, что сумел ему в этом помочь. Ты вдохновляешь всех нас, Рудольф», - написал Тянак в Facebook.
Уже сегодня начинается восьмой этап серии чемпионата мира по раллийным гонкам. После двухлетней паузы на трассу выйдет и Отть Тянак – в надежде прекратить лидерство Калле Рованперя. Тестовые заезды начнутся в 9.01, старт первого спецучастка будет дан в Раади в 20.05.