Дьявол кроется в мелочах: «ралли Эстония» может стать сложнейшим этапом серии чемпионата мира

Характер соревнований хорошо описал водитель Hyundai Эсапекка Лаппи. Как и на любом этапе, существенную роль играет разведка трассы. При этом в Эстонии точность легенды играет важнейшую роль.

«Здесь довольно размыто использование дороги, — сказал Лаппи в интервью DirtFish. - В некоторых местах можно срезать сквозь кусты или удлинить повороты на поле. Однако, чтобы выйти из поворота комфортно и в нужном темпе, легенда должна быть идеальной. С этим тут очень трудно угадать».

Лаппи и его штурман Янне Ферм два дня изучали трассы. Экипаж отметил, что на самом деле, есть дороги посложнее эстонских, но детали могут иметь решающее значение.

«Эстонское ралли не слишком сложное, особенно если ты из Финляндии. С позиции штурмана, тут много поворотов, что делает работу более напряженной. Но по сравнению с Сардинией или Португалией, они очень простые, - пояснил Ферм. – В Эстонии сложнее из-за того, что должен оценивать, где срезать, где наоборот сделать поворот более длинным. В основном всю разведку этим и занимались. Главное отличие между Эстонией и остальными гонками в том, что тут очень высокие скорости и искусственные кочки».