Несчастный случай? Полиция проверила слухи об обстоятельствах смерти семилетнего ребенка

Поскольку на пляже Вереви в Эльва нет камер, узнать, что именно произошло в тот роковой момент вечером 16 июля, не представляется возможным. В соцсетях писали, что кто-то из детей на пляже видел, как мальчик постарше прыгнул на спину впоследствии погибшему ребенку. «Вы уверены, что этот ребенок утонул сам? Дети видели, что мальчик постарше прыгнул ему на спину, и потом этот ребенок так и не появился на поверхности воды. Правда это или нет, но так говорят некоторые дети, которые были поблизости», - писали в соцсетях.

Пляж Вереви. Детская зона. Фото: Triin Roos, Elu24

В компании G4S Eesti, которая обеспечивает береговую охрану на пляже Вереви, не подтвердили это утверждение. «Таких данных у нас нет», - сказал руководитель по коммуникации AS G4S Eesti Максим Тууль.

Это был несчастный случай

Руководитель участковых полицейских Тартумаа Лыунаской префектуры Анти Пейпонен говорит, что полиция рассматривает инцидент как несчастный случай. «Мы изучили обстоятельства гибели ребенка и по-прежнему рассматриваем это как несчастный случай», - говорит Пейпонен.

«Мы также связались с автором комментария. Информация дошла до него через десятые руки, несколько детей передавали ее друг другу. Мы также общались с этими детьми и установили, что сами они не видели описанного прыжка на спину», - говорит Пейпонен, добавляя, что точная причина смерти ребенка будет установлена ​​после вскрытия.