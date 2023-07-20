Управа Ласнамяэ организует день бесплатной правовой помощи

«Если с сентября по май жители могут обращаться за бесплатной юридической консультацией в здание управы района Ласнамяэ каждую неделю, то летом наш партнер, с которым мы успешно сотрудничаем - Эстонский союз юристов, не предоставляет эту услугу. Однако в летние месяцы люди по-прежнему нуждаются в правовой помощи. Поэтому мы совместно с экспертами HUGO.legal организовали два консультационных дня. В четверг, 3 августа, мы проведем последний в этот летний период день бесплатных юридических консультаций», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

День бесплатных юридических консультаций состоится 3 августа, с 10.00 до 18.00, на первом этаже районной управы (ул. Палласти, 54). В это время можно будет получить консультации по долговому, семейному, имущественному, наследственному и трудовому праву, а также по вопросам, связанным с исполнительным производством, Законом о банкротстве и Законом о квартирных товариществах.

Помимо этого можно будет получить информацию об осуществляемой при поддержке государства юридической помощи на льготных условиях и возможности получения дополнительных консультаций.