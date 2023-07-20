Скандал на полмиллиона: известного теннисиста вновь обвинили в домашнем насилии

В этот раз за помощью обратилась Бренда Патеа, бывшая девушка Зверева, участника конкурса «Новая топ-модель Германии». Она обвиняет теннисиста в нанесении телесных повреждений, прокуратура Берлина подала ходатайство на наложении штрафа на спортсмена – речь идет о сумме примерно в полмиллиона евро.

СМИ сообщают, что это не первый случай. Скандалы начались в ноябре 2020 года – тогда девушкой теннисиста была Ольга Шарыпова, которая обвинила его в рукоприкладство. Но тогда Зверев сумел избежать наказания, поскольку пострадавшая никуда не обращалась.