Ребенок был без сознания, у матери тряслись руки: жители эстонской деревни вспоминают страшный удар молнии

По словам жителя деревни Хейнара Мялла, как только на улице пошел дождь, он вышел на улицу и услышал крики соседских детей. Через секунду он понял, что это крики о помощи. «Старшего из четырех детей вынесли из дома, сначала он был без сознания. Ребенок сидел у окна и сильно обгорел. Хозяйка облила его водой, а хозяин побежал обратно в дом», - описал Мялл суматоху после удара молнии.