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Ребенок был без сознания, у матери тряслись руки: жители эстонской деревни вспоминают страшный удар молнии

«Как будто в дом бросили бомбу»
Лийза Эхамаа
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Дом, в который ударила молния.
Дом, в который ударила молния. Фото: Urmas Luik

Позавчера в деревне Треймани в Пярнумаа молния ударила в дом соучредителя Фонда в защиту семьи и традиций (SAPTK) Маркуса Ярви. В момент происшествия в доме находилась мать с тремя детьми, один из них серьезно пострадал.

Это рассказывали жители деревни, когда вчера Postimees прибыл на место происшествия. Сам Маркус Ярви вежливо отказался давать комментарии.

По словам жителя деревни Хейнара Мялла, как только на улице пошел дождь, он вышел на улицу и услышал крики соседских детей. Через секунду он понял, что это крики о помощи. «Старшего из четырех детей вынесли из дома, сначала он был без сознания. Ребенок сидел у окна и сильно обгорел. Хозяйка облила его водой, а хозяин побежал обратно в дом», - описал Мялл суматоху после удара молнии. 

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