Позавчера в деревне Треймани в Пярнумаа молния ударила в дом соучредителя Фонда в защиту семьи и традиций (SAPTK) Маркуса Ярви. В момент происшествия в доме находилась мать с тремя детьми, один из них серьезно пострадал.
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Ребенок был без сознания, у матери тряслись руки: жители эстонской деревни вспоминают страшный удар молнии
«Как будто в дом бросили бомбу»
Это рассказывали жители деревни, когда вчера Postimees прибыл на место происшествия. Сам Маркус Ярви вежливо отказался давать комментарии.