Мнение ⟩ Кая Каллас создает ошибочный исторический миф

Однако есть основания усомниться в этом. В 1933 году расходы Эстонии на оборону действительно были на рекордно низком уровне, но из-за экономического спада ВВП также был низким, и по отношению к нему расходы на оборону по-прежнему превышали три процента. Ниже этого уровня расходы на оборону в Эстонии в 1930-е годы никогда не опускались. Скачок произошел лишь в 1939 году вместе с введением налога на оборону, но тогда на гособорону уже выделялось четыре-пять процентов ВВП.

Таким образом Кая Каллас пытается прувеличть для нас уровень нынешних оборонных расходов. К сожалению, история здесь не поможет, как не поможет и сегодняшний день. Почему трех процентов ВВП должно быть достаточно, когда Европа находится в состоянии войны, Россия тратит свыше четырех процентов на нацоборону, а оборонные расходы США падают ниже трех процентов ВВП — на самый низкий уровень за последние 70 лет?