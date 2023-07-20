Мнение ⟩ Кая Каллас создает вводящий в заблуждение исторический миф

В вопросе поддержки Украины Эстонией - под руководством премьер-министра Каи Каллас - были приняты очень верные решения, но существует опасность впасть в самоуспокоение по поводу национальной обороны, пишет обозреватель Postimees Аго Раудсепп.
В Эстонии никогда не было премьер-министра, слова которого имели бы такой большой вес на мировой арене; на интервью с которым можно наткнуться совершенно случайно, просматривая New York Times или CNN. И Кая Каллас заслужила эту честь.
Незадолго до вторжения России в Украину в 2022 году политики EKRE всех мастей и другие мыслители, ратующие за «офинляндивание» Эстонии, предупреждали друг друга об опасностях в связи с поставками Украине оружия. Правительство Каи Каллас поступило смело и решило иначе.
Своевременная, но не щадящая саму страну помощь Эстонии украинской стороне, стала, выражаясь словами Уинстона Черчилля, нашим звездным часом (отсылка к речи Черчилля «Их звёздный час», англ. Their Finest Hour, произнесённой им 18 июня 1940 года перед палатой общин - прим. ред.). До сего момента это была наша лучшая инвестиция в национальную оборону. Но тем сильнее премьер-министр Эстонии рискует впасть в самонадеянность.
В ходе публичных дебатов во время саммита НАТО в Вильнюсе Кая Каллас указала на растущие военные расходы России и Китая и заявила, что «опасность реальна, и мы должны делать больше». И продолжила примером из истории: «В 1933 году инвестиции в гособорону Эстонии были рекордно низкими, потому что не было политической поддержки – знаете, были другие дела, инвестиции в образование, социальные вопросы /…/ а в 1939 году стало понятно, что необходимо форсировать вложения в национальную оборону, но было уже поздно».
Кая Каллас и ранее говорила, что она не хочет повторять ошибки Эстонии 1930-х годов, когда опоздали с вложением средств в гособорону. По удовлетворенному выражению лица премьер-министра можно сделать вывод, что сейчас Эстония все сделала правильно.
Однако есть основания усомниться в этом. В 1933 году расходы Эстонии на оборону действительно были на рекордно низком уровне, но из-за экономического спада ВВП также был низким, и по отношению к нему расходы на оборону по-прежнему превышали три процента. Ниже этого уровня расходы на оборону в Эстонии в 1930-е годы никогда не опускались. Скачок произошел лишь в 1939 году вместе с введением налога на оборону, но тогда на гособорону уже выделялось четыре-пять процентов ВВП.
Таким образом Кая Каллас пытается преувеличить для нас уровень нынешних оборонных расходов. К сожалению, история здесь не поможет, как не поможет и сегодняшний день. Почему трех процентов ВВП должно быть достаточно, когда Европа находится в состоянии войны, Россия тратит свыше четырех процентов на нацоборону, а оборонные расходы США падают ниже трех процентов ВВП — на самый низкий уровень за последние 70 лет?
Главе правительства легко быть с ладах с собой, поскольку и по мнению оппозиции, трех процентов ВВП достаточно, да и вообще у оппозиционеров есть дела поважнее – как и у коалиции. Безусловно, это не спасет премьер-министра. А потом, конечно, скажут, что во всем виновата Кая Каллас – как это принято у эстонского народа.