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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Настоящая цель налога на автомобили – что-то иное

rus.postimees.ee
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Карикатура дня 20.07.2023 («А если кто-то откажется от машины и поэтому не будет участвовать в латании бюджетных дыр?» – «Ну... ах... Обложим пешеходным налогом таких-то врагов народа. Они же оставляют грязные следы замызганными сапогами на пути, по которому мы движемся к более чистой среде».)
Карикатура дня 20.07.2023 («А если кто-то откажется от машины и поэтому не будет участвовать в латании бюджетных дыр?» – «Ну... ах... Обложим пешеходным налогом таких-то врагов народа. Они же оставляют грязные следы замызганными сапогами на пути, по которому мы движемся к более чистой среде».) иллюстрация: Urmas Nemvalts

Сегодня Министерство финансов обнародовало план разработки законопроекта об автомобильном налоге и ждет отзывов по нему. К сожалению, трудно сказать что-то положительное о плане.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) назвал целью принятия закона стремление к более чистой окружающей среде и сокращение использования автомобилей в городах. К сожалению, принципы налогообложения подталкивают эстонский автопарк скорее к постарению, чем к омоложению. А именно, схема основана на принципе, что чем старше автомобиль, тем ниже его налог.

И действительно, годовой налог на двадцатилетний автомобиль составляет всего 30 евро. Посмотрим правде в глаза, это деньги, которые не заставят никого отказаться от своей машины. Более того, ежегодный налог, уменьшающийся с возрастом автомобиля, мотивирует человека бережно относиться к имеющемуся автомобилю и ездить на нем как можно дольше. Это не так уж плохо с точки зрения обуздания потребительского менталитета, но уж точно не способствует переходу на новые и менее загрязняющие окружающую среду автомобили.

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