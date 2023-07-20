КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Настоящая цель налога на автомобили – что-то иное

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) назвал целью принятия закона стремление к более чистой окружающей среде и сокращение использования автомобилей в городах. К сожалению, принципы налогообложения подталкивают эстонский автопарк скорее к постарению, чем к омоложению. А именно, схема основана на принципе, что чем старше автомобиль, тем ниже его налог.

И действительно, годовой налог на двадцатилетний автомобиль составляет всего 30 евро. Посмотрим правде в глаза, это деньги, которые не заставят никого отказаться от своей машины. Более того, ежегодный налог, уменьшающийся с возрастом автомобиля, мотивирует человека бережно относиться к имеющемуся автомобилю и ездить на нем как можно дольше. Это не так уж плохо с точки зрения обуздания потребительского менталитета, но уж точно не способствует переходу на новые и менее загрязняющие окружающую среду автомобили.