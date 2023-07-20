КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Настоящая цель налога на автомобили – что-то иное

Сегодня Министерство финансов обнародовало план разработки законопроекта об автомобильном налоге и ждет отзывов по нему. К сожалению, трудно сказать что-то положительное о плане.
Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) назвал целью принятия закона стремление к более чистой окружающей среде и сокращение использования автомобилей в городах. К сожалению, принципы налогообложения подталкивают эстонский автопарк скорее к постарению, чем к омоложению. А именно, схема основана на принципе, что чем старше автомобиль, тем ниже его налог.