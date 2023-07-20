Департамент предупреждает: именно на этих железнодорожных переездах чаще всего происходят несчастные случаи

Столкновения транспортных средств с железнодорожным транспортом в период с 2018 по 2022 год и за первые 6 месяцев 2023 года. Фото: TTJA

«Большинство аварий на железной дороге происходит на переездах и вызвано в основном невнимательностью и неправильным выбором скорости движения, которые не позволяют убедиться в безопасности пересечения железной дороги. Практически все столкновения произошли на переездах III категории, которые представляют собой переезды с меньшей интенсивностью движения автотранспорта и поездов, а значит и регулируются только дорожными знаками.

В одном случае в качестве дополнительной меры безопасности на переезд III категории были установлены светофоры. На таких переездах особенно важна бдительность водителей, перед пересечением железной дороги необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда», - прокомментировал ситуацию руководитель отдела строительства и железнодорожного транспорта TTJA Прийт Паллу.

TTJA напоминает о том, что при пересечении железной дороги или в момент нахождения в непосредственной близости от переезда необходимо удостовериться в безопасности.

Приближаясь к железнодорожному переезду:

снизьте скорость автомобиля до такой степени, чтобы при приближении поезда или другого железнодорожного транспортного средства, а также при иной необходимости (например, на переезде с ограниченной видимостью) остановить его;



следуйте указаниям на знаках и сигналам светофора;



смотрите по сторонам, слушайте и будьте внимательны, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего передвижения;



всегда уступайте дорогу приближающемуся железнодорожному транспорту.