В первом полугодии 2023 года, то есть за первые шесть месяцев текущего года, произошло в общей сложности семь несчастных случаев на железной дороге, из них четыре - это столкновения автотранспорта с поездами на железнодорожных переездах, в результате столкновений два человека получили травмы, сообщает Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Департамент предупреждает: именно на этих железнодорожных переездах чаще всего происходят несчастные случаи
«Большинство аварий на железной дороге происходит на переездах и вызвано в основном невнимательностью и неправильным выбором скорости движения, которые не позволяют убедиться в безопасности пересечения железной дороги. Практически все столкновения произошли на переездах III категории, которые представляют собой переезды с меньшей интенсивностью движения автотранспорта и поездов, а значит и регулируются только дорожными знаками.
В одном случае в качестве дополнительной меры безопасности на переезд III категории были установлены светофоры. На таких переездах особенно важна бдительность водителей, перед пересечением железной дороги необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда», - прокомментировал ситуацию руководитель отдела строительства и железнодорожного транспорта TTJA Прийт Паллу.
TTJA напоминает о том, что при пересечении железной дороги или в момент нахождения в непосредственной близости от переезда необходимо удостовериться в безопасности.
Приближаясь к железнодорожному переезду:
- снизьте скорость автомобиля до такой степени, чтобы при приближении поезда или другого железнодорожного транспортного средства, а также при иной необходимости (например, на переезде с ограниченной видимостью) остановить его;
- следуйте указаниям на знаках и сигналам светофора;
- смотрите по сторонам, слушайте и будьте внимательны, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего передвижения;
- всегда уступайте дорогу приближающемуся железнодорожному транспорту.
Пересекать железнодорожные пути можно только на предусмотренном и обозначенном переезде или переходе в соответствии с порядком, установленным Законом о дорожном движении. В соответствии с Законом о дорожном движении, при пересечении железной дороги участник дорожного движения должен быть особенно внимателен. Он должен соблюдать требования дорожных знаков, звуковых и световых сигналов, руководствоваться положением шлагбаума и выполнять указания регулировщика.