Вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) заявил, что ликвидация остановок при обновлении автобусного маршрута № 5 Пирита-Козе обусловлена тем, что ими крайне мало пользуются.
Свет об изменении автобусной линии № 5: некоторые остановки ликвидируют, так как ими мало пользуются
«Больше всего критики было из-за того, что остановка "Метсакооли-теэ" потеряет прямое сообщение с центром, но стоит учитывать, что на самом деле эти остановки используются очень редко», - сказал Владимир Свет ERR, приведя в пример среднесуточную интенсивность движения по Нурмику-теэ и Метсакооли-теэ в феврале и мае 2023 года.
По его словам, поскольку по этому отрезку движение автобуса № 5 происходит только в одном направлении, в статистике учитывались как пассажиры, садившиеся в автобус, так и выходившие из него. В феврале на остановке «Нурменуку» входило и выходило в автобус 20 человек в день, а в мае - 25, а на остановке «Метсакооли-теэ» дневные цифры равны 69 и 218 соответственно.
Свет подчеркнул, что изменения позволят продлить линию туда, где она более востребована, а исключение из маршрута автобуса № 5 непопулярных остановок позволит сэкономить около четырех минут.
Напомним, что с 1 августа в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий: № 5, 6, 8, 17, 17А, 35, 42, 43, 48, 67 и 68. Автобусный маршрут № 5 будет курсировать до остановки «Прийсле» вместо «Метсакооли-теэ», в связи расписание автобусов № 6 будет изменено на более частое, а время работы линии станет более продолжительным.