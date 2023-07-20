Свет об изменении автобусной линии № 5: некоторые остановки ликвидируют, так как ими мало пользуются

«Больше всего критики было из-за того, что остановка "Метсакооли-теэ" потеряет прямое сообщение с центром, но стоит учитывать, что на самом деле эти остановки используются очень редко», - сказал Владимир Свет ERR, приведя в пример среднесуточную интенсивность движения по Нурмику-теэ и Метсакооли-теэ в феврале и мае 2023 года.

По его словам, поскольку по этому отрезку движение автобуса № 5 происходит только в одном направлении, в статистике учитывались как пассажиры, садившиеся в автобус, так и выходившие из него. В феврале на остановке «Нурменуку» входило и выходило в автобус 20 человек в день, а в мае - 25, а на остановке «Метсакооли-теэ» дневные цифры равны 69 и 218 соответственно.

Свет подчеркнул, что изменения позволят продлить линию туда, где она более востребована, а исключение из маршрута автобуса № 5 непопулярных остановок позволит сэкономить около четырех минут.