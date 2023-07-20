Столько и за год не зарабатывают: покинувший пост руководитель департамента получил щедрую премию

По словам руководителя отдела трудовых отношений и систем оплаты труда Таллиннского стратегического центра Маргет Пяхкель, Харьо была выплачена компенсация в размере четырехмесячной зарплаты. Поскольку его основная зарплата составляет 5 390 евро в месяц, сумма вознаграждения составила 21 560 евро брутто.

В пояснительной записке к проекту компенсационной схемы городские власти указали, что город вправе назначить компенсацию работнику, непрерывно проработавшему в органах власти города более десяти лет, в размере не более шести месячных базовых окладов.

Андрес Хархо возглавлял Таллиннский транспортный департамент уже более 17 лет.

В начале июля горуправа Таллинна назначила Индрека Гайлана новым руководителем Таллиннского транспортного департамента, он приступит к своим обязанностям 15 августа. Андрес Харьо покинул пост 30 июня, но продолжит работу до вступления в должность Гайлана.