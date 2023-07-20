Латвия и Литва вырываются вперед: эстонские налоги отпугивают инвесторов

Литва рвется вперед

Тем не менее участники исследования не видят будущее в ярких красках. Только 40 процентов иностранных инвесторов полагали, что привлекательность Эстонии для новых инвестиций улучшится в ближайшие три года. 41 процент инвесторов считает, что в Эстонии до сих пор нет четкой политики, направленной на привлечение в страну иностранных инвестиций, а 58 процентов респондентов опасаются, что ситуация ухудшится или останется прежней.

На самом деле исследование показало, что из трех стран Балтии лишь Литва вызывает у инвесторов позитивный настрой. А именно 72 процента участников опроса ожидают, что инвестицонная привлекательность Литвы улучшится в течение ближайших трех лет, и только шесть процентов прогнозируют ее ухудшение.

Из тех инвесторов, которые уверены в снижени инвестиционной привлекательности Эстонии, 33 процента в качестве главной причины называют доступность рабочей силы и 27 процентов – уменьшение размера рынка. Основной рост видят в таких сферах, как бизнес- и профессиональные услуги (20 процентов) и товары народного потребления (17 процентов). Третье место занимает сектор программного обеспечения и ИТ-услуг (15 процентов).

Маленькая и дорогая