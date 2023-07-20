Латвия и Литва вырываются вперед: эстонские налоги отпугивают инвесторов

Эстония теряет конкурентоспособность: ряд аспектов оценивается хуже, чем в Латвии-Литве, и инвесторы все чаще задаются вопросом, зачем сюда вообще вкладывать деньги.
Опрос сотен иностранных инвесторов, проведенный консалтинговой фирмой EY (ранее Ernst & Young), показал, что Эстония постепенно отдает свои козыри южным соседям. Из проведенного этой весной исследования, в котором принял участие 501 крупный инвестор, в связи с Эстонией был сделан следующий вывод: ожидания инвесторов в отношении сохранения конкурентоспособности расходятся с прежними планами эстонского правительства.
Опрос проводился накануне мартовских выборов в Рийгикогу и до начала налоговых дебатов. Но уже тогда результаты были неутешительными. По мнению 41 процента инвестров, для привлечения внешних инвестициий Эстония должна сосредоточить свои усилия на высокотехнологичной промышленности и поддержке инноваций, а 26 процентов опрошенных вытупили в поддержку развития малых и средних предприятий.
Большой проблемой считаются эстонские налоги, но прежде всего затраты на оплату труда: 28 процентов участников опроса высказались, что налоги следовало бы понизить, а 24 процента полагают, что необходимо уменьшить расходы на рабочую силу. Это явно противоречит запланированным правительством налоговым изменениям, отмечается в резюме исследования.
По сравнению с соседями у Эстонии уже нет налоговых преимуществ. При прямом вопросе о налогах на рабочую силу лишь 38,9% респондентов назвали Эстонию привлекательной или очень привлекательной. В отношеннии Латвии этот показатель был 60,7% и Литвы – 50%.
Если от Эстонии ожидали снижения налогов 28 процентов респондентов, то от Латвии 20 процентов и 38 процентов от Литвы.
Получить комментарий премьер-министра Каи Каллас по поводу этого исследования не удалось. Вопрос был направлен в Министерство экономики и коммуникаций, но и оттуда ответа не пришло.
Литва рвется вперед
Тем не менее участники исследования не видят будущее в ярких красках. Только 40 процентов иностранных инвесторов полагали, что привлекательность Эстонии для новых инвестиций улучшится в ближайшие три года. 41 процент инвесторов считает, что в Эстонии до сих пор нет четкой политики, направленной на привлечение в страну иностранных инвестиций, а 58 процентов респондентов опасаются, что ситуация ухудшится или останется прежней.
На самом деле исследование показало, что из трех стран Балтии лишь Литва вызывает у инвесторов позитивный настрой. А именно 72 процента участников опроса ожидают, что инвестицонная привлекательность Литвы улучшится в течение ближайших трех лет, и только шесть процентов прогнозируют ее ухудшение.
Из тех инвесторов, которые уверены в снижени инвестиционной привлекательности Эстонии, 33 процента в качестве главной причины называют доступность рабочей силы и 27 процентов – уменьшение размера рынка. Основной рост видят в таких сферах, как бизнес- и профессиональные услуги (20 процентов) и товары народного потребления (17 процентов). Третье место занимает сектор программного обеспечения и ИТ-услуг (15 процентов).
Маленькая и дорогая
Среди участников опроса EY 11 процентов утверждают, что в Эстонии «абсолютно» не проводится политика по привлечению инвестиций, а 30 процентов бизнесменов считают, что такая политика «вероятно» отсутствует. 74 процента инвесторов находят, что Литва обязательно или вероятно будет проводить политику по привлечению иностранных инвестиций. Такого же мнения об Эстонии придерживаются 56 процентов участников опроса. Усилия Латвии по привлечению инвестиций оцениваются как самые низкие – лишь 20 процентов опрошенных верят в эти шаги.
«Эстония нуждается в конкретных политических мерах, которые побудили бы инвесторов вкладывать сюда деньги. Конкуренция за иностранные инвестиции высока, на привлекательность Эстонии и всего Балтийского региона сильно влияет сложное геополитическое положение и более высокая чем в среднем по Европе инфляция, которая увеличивает затраты, но не способствует повышению производительности, - сказала партнер EY Eesti Олеся Абрамова. «В ближайшее время мы можем оказаться в следующей ситуации: инвесторы рассматривают нас как небольшой рынок, но здесь такие же затраты, как и в других странах Евросоюза, а наша производительность ниже», - добавила Абрамова.
Теоретически у правительства должны быть деньги для привлечения инвестиций в Эстонию. В то же время потратить обещанные Эстонии суммы не могут. В июне Postimees писал, что в Ида-Вирумаа правительству грозит провал: 135 миллионов европоддержки простаивают, и если никто не захочет этой помощи, Эстония потеряет деньги.
По словам Абрамовой, во избежание потерь необходимо решительно действовать и повышать нашу конкурентоспособность. «Эстония имеет ряд преимуществ в глазах инвесторов, такие как передовые технологии и уровень дигитализации, привлекательная среда для жизни и работы, стабильная политическая и социальная среда», - отметила Абрамова. «Эти преимущества необходимо сознательно использовать. Инвесторы ожидают, что высокотехнологичную отрасль будут поддерживать. При этом реализацию планируемых налоговых изменений необходимо хорошо обдумать, потому что здесь, скорее, хотят видеть снижение налоговой нагрузки», - добавила она.