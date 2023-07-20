Танель Кийк об автомобильном налоге: это похоже на отмывание денег на госуровне

Правительственной коалиции Партии реформ, «Эстонии 200» и Социал-демократической партии скоро исполнится сто дней. К сожалению, ни жителям, ни государству эти дни не принесли ничего хорошего. Урезав семейные пособия и повысив в срочном порядке ряд налогов, правительство лишь усугубило демографический и экономический кризисы, а также кризис доверия к власти, написал председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк в открытом письме премьер-министру Кае Каллас.
До сих пор действия правительства способствовали разрастанию кризиса, а не выходу из него. В связи с этим у меня в вам как к главе правительства пять конкретных вопросов, на которые я жду публичных ответов:
Какова программа действий правительства по восстановлению экономики? Спад экономики Эстонии продолжается более года. К этому можно добавить ущерб в связи с засухой – правительство и здесь безнадежно опоздало среагировать. План правительства заключается в выжидательной позиции: вместо того, чтобы принять пакет помощи для оживления экономики ждут, когда кризисы пройдут сами?
Какие шаги намерено предпринять правительство для смягчения негативных последствий демографического кризиса, урезания семейных пособий и принятия других недружественных по отношению к семьям решений? Решение о сокращении семейных пособий во время рекордно низкой рождаемости за столетие – глупость, достойная премии Дарвина. Поэтому сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть семьям чувство уверенности и доверие к государственной семейной политике.
Почему правительство хочет в разгар экономического кризиса и на фоне повышения ряда налогов ввести еще и автомобильный налог? Если цель заключается лишь в пополнении государственного бюджета, то следовало бы честно заявить об этом, не прикрываясь разговорами о сохранении окружающей среды. Это похоже на отмывание денег на государственном уровне. Для повышения доходов государственного бюджета было бы гораздо разумнее ввести налог на роскошь, а также ступенчатый подоходный налог, как в других странах Европы.
Какие меры поддержки намерено принять правительство с целью поддержать местные самоуправления в условиях роста цен и повышения налогов? В сложные времена людям предоставляют поддержку прежде всего самоуправления, поэтому для нормального функционирования муниципалитеты должны располагать необходимой финансовой базой.
На какой логике основываются непонятные планы правительства на сокращения? До сих пор решения по поводу сокращений (за счет школьного спорта), о которых шла речь в прессе, производили впечатление, что действия правительства лишены всякой логики и системного подхода. Безусловно, существуют возможности для экономии расходов, однако проводить сокращения за счет детей и доходов людей нельзя. Нынешняя хаотичная деятельность правительства похожа не на государственную реформу, а на бессмысленные метания.
Жду исчерпывающих ответов на свои вопросы, а со стороны возглавляемого вами правительства - конкретных действий, направленных на поддержку людей и предприятий. Безусловно, вы понимаете, что сейчас не то время, когда правительство может отправиться в коллективный отпуск.