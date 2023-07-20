Глава торговой сети: дела у нас сейчас идут лучше, чем когда-либо

Оборот местной сети магазинов низких цен A1000 Market вырос в 2022 году на 16 процентов и достиг 46,1 миллиона евро.
По словам руководителя A1000 Тармо Лауринга, дела у сети сейчас идут лучше, чем когда-либо за все время ее деятельности. В целом год был благоприятным для всех магазинов низких цен.
«У дисконтных магазинов, по сравнению с более дорогими магазинами, сейчас все складывается довольно хорошо. В силу инфляции товарооборот в более дорогих магазинах увеличился в прошлом году на 5-8 процентов, а в дешевых магазинах - в полтора раза больше, что, по сути, говорит о значительном снижении проданных единиц товара, и эта тенденция сохраняется. Например, оборот A1000 Market в первом полугодии этого года уже увеличился на 24,5 процента», - добавил Лауринг.
По его словам, более дорогие торговые сети находятся в очень тяжелом положении. «Ими были сделаны большие и, зачатую, неоправданные инвестиции, в результате чего у них теперь высокие эксплуатационные расходы. Кроме того, они ежемесячно тратят колоссальные суммы на рекламу, и все это должны оплачивать покупатели. Не говоря уже о тоннах бумаги, которые тратятся на ежедневные рекламные флайеры», - сказал Лауринг.
Повышение наценки в планах нет
«Наша наценка на протяжении всего времени работы находится на одном уровне, и, если оборот увеличивается на фоне общей инфляции, то он покрывает все наши расходы, от содержания магазинов и логистики до повышения заработной платы, так что я не вижу смысла в значительном повышении наценки», – пояснил Лауринг, добавив, что, в то же время, по словам руководителя продовольственного союза Сирье Потисепп, средняя наценка в секторе составляет 40 процентов, а это практически в полтора раза больше, чем в A1000 Market.
«По сравнению с другими, у нас прибыль маленькая, но мы справляемся, растем и планируем открытие новых магазинов», – сказал Лауринг.
Он говорит, что люди ходят в магазины, ищут товары, продаваемые в кампании, и выгодные цены, но это вовсе не означает, что доля товаров более низкого качества будет выше. «В одном магазине товар по цене кампании стоит столько же, сколько в другом по обычной цене, и люди начали это понимать. Особенно это заметно в конце месяца - есть все равно надо, и, если в более дорогих магазинах покупателей становится меньше, то в дешевых магазинах особой разницы нет», - добавил Лауринг.
По словам руководителя А1000 Market, все больше внимания уделяется самостоятельному осуществлению поставок товаров, а также развитию продукции под собственными брендами торговой сети. «Например, в начале лета мы значительно увеличили объем мясной продукции под нашей торговой маркой. Это не дешевые эконом-товары, а эстонские мясные продукты отличного качества с очень высоким содержанием мяса, которые мы разработали вместе с местным производителем, и поэтому смело продаем под своим именем», — добавил Лауринг.
В 2022 году A1000 Market заработал прибыль в размере 683 000 евро, что на 28 процентов больше, чем в предыдущем году. По состоянию на конец 2022 года, предприятие обеспечивало работой 228 человек.
Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.