Глава торговой сети: дела у нас сейчас идут лучше, чем когда-либо

По словам руководителя A1000 Тармо Лауринга, дела у сети сейчас идут лучше, чем когда-либо за все время ее деятельности. В целом год был благоприятным для всех магазинов низких цен.

«У дисконтных магазинов, по сравнению с более дорогими магазинами, сейчас все складывается довольно хорошо. В силу инфляции товарооборот в более дорогих магазинах увеличился в прошлом году на 5-8 процентов, а в дешевых магазинах - в полтора раза больше, что, по сути, говорит о значительном снижении проданных единиц товара, и эта тенденция сохраняется. Например, оборот A1000 Market в первом полугодии этого года уже увеличился на 24,5 процента», - добавил Лауринг.

По его словам, более дорогие торговые сети находятся в очень тяжелом положении. «Ими были сделаны большие и, зачатую, неоправданные инвестиции, в результате чего у них теперь высокие эксплуатационные расходы. Кроме того, они ежемесячно тратят колоссальные суммы на рекламу, и все это должны оплачивать покупатели. Не говоря уже о тоннах бумаги, которые тратятся на ежедневные рекламные флайеры», - сказал Лауринг.

Повышение наценки в планах нет