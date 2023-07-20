Чт, 20.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Глава торговой сети: дела у нас сейчас идут лучше, чем когда-либо

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Тармо Лауринг.
Тармо Лауринг. Фото: Kermo Benrot/

Оборот местной сети магазинов низких цен A1000 Market вырос в 2022 году на 16 процентов и достиг 46,1 миллиона евро.

По словам руководителя A1000 Тармо Лауринга, дела у сети сейчас идут лучше, чем когда-либо за все время ее деятельности. В целом год был благоприятным для всех магазинов низких цен.

«У дисконтных магазинов, по сравнению с более дорогими магазинами, сейчас все складывается довольно хорошо. В силу инфляции товарооборот в более дорогих магазинах увеличился в прошлом году на 5-8 процентов, а в дешевых магазинах - в полтора раза больше, что, по сути, говорит о значительном снижении проданных единиц товара, и эта тенденция сохраняется. Например, оборот A1000 Market в первом полугодии этого года уже увеличился на 24,5 процента», - добавил Лауринг.

По его словам, более дорогие торговые сети находятся в очень тяжелом положении. «Ими были сделаны большие и, зачатую, неоправданные инвестиции, в результате чего у них теперь высокие эксплуатационные расходы. Кроме того, они ежемесячно тратят колоссальные суммы на рекламу, и все это должны оплачивать покупатели. Не говоря уже о тоннах бумаги, которые тратятся на ежедневные рекламные флайеры», - сказал Лауринг.

Повышение наценки в планах нет

«Наша наценка на протяжении всего времени работы находится на одном уровне, и, если оборот увеличивается на фоне общей инфляции, то он покрывает все наши расходы, от содержания магазинов и логистики до повышения заработной платы, так что я не вижу смысла в значительном повышении наценки», – пояснил Лауринг, добавив, что, в то же время, по словам руководителя продовольственного союза Сирье Потисепп, средняя наценка в секторе составляет 40 процентов, а это практически в полтора раза больше, чем в A1000 Market.

«По сравнению с другими, у нас прибыль маленькая, но мы справляемся, растем и планируем открытие новых магазинов», – сказал Лауринг.

Он говорит, что люди ходят в магазины, ищут товары, продаваемые в кампании, и выгодные цены, но это вовсе не означает, что доля товаров более низкого качества будет выше. «В одном магазине товар по цене кампании стоит столько же, сколько в другом по обычной цене, и люди начали это понимать. Особенно это заметно в конце месяца - есть все равно надо, и, если в более дорогих магазинах покупателей становится меньше, то в дешевых магазинах особой разницы нет», - добавил Лауринг.

По словам руководителя А1000 Market, все больше внимания уделяется самостоятельному осуществлению поставок товаров, а также развитию продукции под собственными брендами торговой сети. «Например, в начале лета мы значительно увеличили объем мясной продукции под нашей торговой маркой. Это не дешевые эконом-товары, а эстонские мясные продукты отличного качества с очень высоким содержанием мяса, которые мы разработали вместе с местным производителем, и поэтому смело продаем под своим именем», — добавил Лауринг.

В 2022 году A1000 Market заработал прибыль в размере 683 000 евро, что на 28 процентов больше, чем в предыдущем году. По состоянию на конец 2022 года, предприятие обеспечивало работой 228 человек.

Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх