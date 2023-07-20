ВОЛНА ЖАРЫ В ЕВРОПЕ ⟩ Планируете путешествие? Поездок по этим направлениям сейчас следует избегать

Область высокого давления над Средиземноморьем не собирается ослабевать. Смертоносный антициклон «Харон» (так его называют итальянские метеорологи) делает температуру на юге Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции и Турции, а также в небольших средиземноморских странах невероятно жаркой.

Поскольку, по прогнозам синоптиков, жара может продлиться до двух недель, опасения по поводу риска для здоровья растут. На этой неделе газета The Independent написала, что, предположительно, 61 000 европейцев умерли прошлым летом из-за жары.

Где находятся самые жаркие места в Европе?

18 июля температура воздуха на излюбленном испанцами острове Майорка была признана чрезвычайно опасной для туристов. Национальное метеорологическое агентство Испании Aemet сообщило, что температура воздуха в городе Ллуби, расположенном к северу от центра Балеарского острова, достигла 44,8 градусов, пишет The Independent.

В других местах отдыха на материковой части Испании, включая Аликанте и Малагу, сегодня объявлено предупреждение об экстремальных температурах: прогнозируется 42 градуса. Туристам рекомендуется следить за последними предупреждениями и рекомендациями греческих и испанских властей, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Министерство здравоохранения Италии объявило во вторник «красное» предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для 20 из 27 городов страны. Ожидается, что к сегодняшнему дню их число возрастет до 23. Вчера температура достигла 44 градусов на Сардинии и более 40 градусов в Риме.

По данным кипрского метеорологического управления, максимальная температура воздуха на внутренних территориях страны может достигнуть 41 градуса. Между тем, работники Акрополя в Афинах и других древних достопримечательностей Греции с четверга будут сокращать работу на четыре часа в день в знак протеста против нечеловеческих условий труда во время аномальной жары.