Тенденции автомобильного рынка: что выбирают эстонские жители?

Опрос показал, что 90 процентов водителей в Эстонии ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем. Десять процентов автомобилей передвигаются с другим двигателем, большинство из них гибридные или газовые. Только один процент респондентов ездит на электромобиле.

Однако если посмотреть, какую машину люди хотели бы купить в следующий раз, то окажется, что предпочтения в значительной степени меняются. А именно, 25 процентов опрошенных хотят приобрести в качестве следующего транспортного средства автомобиль с дизельным двигателем.

22 процента опрошенных предпочли бы автомобиль с бензиновым двигателем, 17 процентов – гибрид, два процента – электромобиль, восемь процентов – гибрид, который можно заряжать от электричества,а два процента – автомобиль, работающий на газовом двигателе . 16 процентов людей еще не сформировали четкого предпочтения.

«Интерес к гибридам, подключаемым гибридам и электромобилям значительно возрос. Это означает, что почти пятая часть населения вскоре захочет заряжать свой автомобиль электричеством. В то же время можно заметить, что молодые люди явно хотят меньше дизельных автомобилей и больше электромобилей по сравнению с пожилыми людьми», – пояснил старший технический эксперт в странах Балтии If Kindlustus Марион Мейус.

Сельские жители хотят электромобиль больше, чем горожане

Сегодня наиболее предпочтительным автомобильным двигателем в сельской местности является дизель, который приводит в действие более половины автомобилей.