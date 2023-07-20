Тенденции автомобильного рынка: что выбирают эстонские жители?

Опрос, проведенный If Kindlustus показал, что, хотя сегодня люди в Эстонии в основном ездят на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями, эта тенденция меняется, и многие рассматривают другой вариант в качестве следующего транспортного средства.
Опрос показал, что 90 процентов водителей в Эстонии ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем. Десять процентов автомобилей передвигаются с другим двигателем, большинство из них гибридные или газовые. Только один процент респондентов ездит на электромобиле.
Однако если посмотреть, какую машину люди хотели бы купить в следующий раз, то окажется, что предпочтения в значительной степени меняются. А именно, 25 процентов опрошенных хотят приобрести в качестве следующего транспортного средства автомобиль с дизельным двигателем.
22 процента опрошенных предпочли бы автомобиль с бензиновым двигателем, 17 процентов – гибрид, два процента – электромобиль, восемь процентов – гибрид, который можно заряжать от электричества,а два процента – автомобиль, работающий на газовом двигателе . 16 процентов людей еще не сформировали четкого предпочтения.
«Интерес к гибридам, подключаемым гибридам и электромобилям значительно возрос. Это означает, что почти пятая часть населения вскоре захочет заряжать свой автомобиль электричеством. В то же время можно заметить, что молодые люди явно хотят меньше дизельных автомобилей и больше электромобилей по сравнению с пожилыми людьми», – пояснил старший технический эксперт в странах Балтии If Kindlustus Марион Мейус.
Сельские жители хотят электромобиль больше, чем горожане
Сегодня наиболее предпочтительным автомобильным двигателем в сельской местности является дизель, который приводит в действие более половины автомобилей.
Однако в столице популярны автомобили с бензиновым двигателем. Если посмотреть, какой автомобиль эстонцы хотят в следующий раз, то предпочтение автомобилей с дизельным двигателем в сельской местности падает в два раза (32 процента), а в столице предпочтение автомобилей с бензиновым двигателем снизилось до 24 процентов.
В то же время желание людей владеть электромобилем значительно возрастает, девять процентов респондентов в сельской местности и семь процентов в столице хотят его в качестве следующего транспортного средства. Та же тенденция наблюдается и в других регионах Эстонии.
«Нужно время, чтобы привыкнуть к любой технологии, но как более широкая тенденция заметна снижение интереса людей к автомобилям с дизельными и бензиновыми двигателями. Газ не рассматривается как альтернатива в будущем, все больше людей хотят автомобиль с гибридным двигателем или автомобиль, который можно заряжать электричеством», – сказал Мейус.
В то время как бензиновые и дизельные автомобили в Эстонии используются в равной степени, в Латвии и Литве автомобили с дизельным двигателем пользуются гораздо большей популярностью. Южные соседи явно больше используют нефтяной газ в качестве автомобильного топлива.
В качестве следующего автомобиля жители Латвии и Литвы все чаще предпочитают автомобиль, который можно заряжать от электричества.
«В странах Балтии отчетливо прослеживается общее движение к электромобилям. На выбор, вероятно, повлияет рост цен на топливо, экономичность электромобилей, а также производство солнечной энергии, которое в последнее время сильно развивается. Судя по всему, владельцы солнечных парков, установленных возле частных домов, рассматривают электромобили как возможность сократить срок окупаемости своих вложений», – считает Мейус.