Тянак: подозрения возникли уже вчера, но менять двигатель перед стартами не хотелось

Проблемы с мотором стоили Тянаку пятиминутного штрафа и надежда на то, что получится сместить лидера Калле Рованперя, растаяла.

Проблемы начались уже во время первого пробного заезда, после чего машина отправилась прямо в парк технического обслуживания. В команде M-Sport подтвердили, что проблема была в двигателе, но, видимо, другого пути решения, кроме замены силового агрегата, не было.

«Уже накануне было понятно, что что-то идет не так: не совсем не то, но что-то странное. Были некоторые сомнения, но мы добровольно не хотели менять двигатель прямо перед тестовыми гонками, — сказал Тянак. - Мы знаем, что с двигателем проблема, но почему она появилась – пока неизвестно».

Тянак отметил, что в таком скоростном ралли, как «ралли Эстония», он потерял соревновательный момент из-за пятиминутного штрафа.