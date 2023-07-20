Тянак: подозрения возникли уже вчера, но менять двигатель перед стартами не хотелось

Отть Тянак рассказал, что сомнения по поводу проблемного двигателя возникли еще вчера, но команда не хотела ставить на машину новый двигатель до начала испытаний.
Проблемы с мотором стоили Тянаку пятиминутного штрафа и надежда на то, что получится сместить лидера Калле Рованперя, растаяла.
Проблемы начались уже во время первого пробного заезда, после чего машина отправилась прямо в парк технического обслуживания. В команде M-Sport подтвердили, что проблема была в двигателе, но, видимо, другого пути решения, кроме замены силового агрегата, не было.
«Уже накануне было понятно, что что-то идет не так: не совсем не то, но что-то странное. Были некоторые сомнения, но мы добровольно не хотели менять двигатель прямо перед тестовыми гонками, — сказал Тянак. - Мы знаем, что с двигателем проблема, но почему она появилась – пока неизвестно».
Тянак отметил, что в таком скоростном ралли, как «ралли Эстония», он потерял соревновательный момент из-за пятиминутного штрафа.
На вопрос, можно ли использовать эстонское ралли в качестве подготовки к этапу чемпионата мира в Финляндии, он ответил: «Финляндия — это совсем другое ралли по сравнению с Эстонией. Сегодня трудно придумать какую-либо причину, чтобы ездить на нем. К сожалению, такая ситуация».