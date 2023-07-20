Не забывайте про свою безопасность: полиция обратилась к людям с важным напоминанием

«В разгар летнего сезона многие местные жители стремятся поехать к ближайшим водоемам и чудесно провести жаркий денек на пляже. Как правило, часть людей используют для этого личные автомобили или общественный транспорт. Однако, есть и те, кто предпочитает автостоп. Очень часто таким способом пользуются дети и подростки, - пишет Семенова в соцсетях. - Не стоит забывать, что такой способ передвижения может быть опасен как для попутчика, так и для водителя».