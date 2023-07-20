Не забывайте про свою безопасность: полиция обратилась к людям с важным напоминанием

Веб-полицейский Нарвского отделения полиции Анастасия Семенова напомнила людям об опасности автостопа.
«В разгар летнего сезона многие местные жители стремятся поехать к ближайшим водоемам и чудесно провести жаркий денек на пляже. Как правило, часть людей используют для этого личные автомобили или общественный транспорт. Однако, есть и те, кто предпочитает автостоп. Очень часто таким способом пользуются дети и подростки, - пишет Семенова в соцсетях. - Не стоит забывать, что такой способ передвижения может быть опасен как для попутчика, так и для водителя».
Полиция напоминает:
- Не стоит садиться в машину к незнакомому человеку. Есть вероятность того, что водитель может быть в нетрезвом состоянии и подвергнет вас опасности.
- Сообщите родственникам или друзьям номер автомобиля, в который вы сели и опишите маршрут.
- Не давайте слишком много информации о себе. Не путешествуйте в одиночку.
- Если вы водитель, не стоит пускать к себе в машину пьяных людей. Вы не знаете, как человек себя поведет в таком состоянии и какие у него цели.
- Если вы решили взять одного попутчика, посадите его рядом с собой, что бы видеть его движения и понимать намерения.
«Будьте аккуратнее и избегайте поездок с незнакомыми людьми. При необходимости воспользуйтесь личным автомобилем, общественным транспортом или такси. Если вам срочно понадобилась помощь, звоните по номеру 112», - призвала Семенова.