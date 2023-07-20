ВИДЕО ⟩ «Новый уровень комфорта». Таллиннцам нравятся перемены в маршрутах городских автобусов

С 1 августа в Таллинне объединят несколько ключевых маршрутов автобусов, предоставив жителям возможность добираться из одной части города в другую без лишних пересадок. Для того,чтобы узнать, что люди думают об этих нововведениях и как относятся к организации общественного транспорта вообще, репортер Rus.Postimees пообщалась с пассажирами.

Выяснилось, что они весьма довольны организацией транспортного сообщения, считают, что власти обращают внимание на их потребности и комфорт. «Лучше, чем во многих европейских странах», – говорит жительница столицы.

Позитивные изменения в городской инфраструктуре ощутят прежде всего жители Ласнамяэ, которым будет предоставлен быстрый доступ в Мустамяэ и Пирита.

Однако, следует учитывать, что могут возникнуть неудобства у жителей микрорайона Козе, поскольку в маршруте автобуса № 5 будут исключены участки, проходящие по Вабаыхукооли-теэ, Рахвакооли-теэ, Пухкекоду-теэ и Келлука-теэ. Одна из жительниц Таллинна выразила свое глубокое беспокойство по этому поводу. «Там не осталось ни одного автобуса», - говорит она.

Пассажиры, проявившие позитивное отношение к изменениям в работе транспорта, также поделились своими мыслями о том, что можно было бы улучшить в системе общественного транспорта.

Совет пассажира о том, чтобы департамент транспорта не брался за все и сразу, а сосредоточил внимание на одном деле за раз, звучит логично. «Все дороги перекопаны», – говорит он. – Не нужно так много на себя брать. Людей это путает».