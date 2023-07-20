Российского футбольного тренера с треском уволили из венгерского клуба

Станислав Черчесов, наставник венгерского «Ференцвароша», был немедленно отправлен в отставку после разгромного поражения венгров от фарерского «Клаксвика» (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.
«Наша мужская футбольная команда попрощалась с Лигой чемпионов из-за поражения от «Клаксвика». Во время личной встречи президент клуба Габор Кубатов провёл личную консультацию со Станиславом Черчесовым, и было принято решение об отставке главного тренера из Осетии. Мы благодарим Станислава Черчесова за его работу на благо «Ференцвароша» и желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!», – сообщается в заявлении клуба.
Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года после ухода из сборной России. 59-летний российский специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.