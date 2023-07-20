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Российского футбольного тренера с треском уволили из венгерского клуба

rus.postimees.ee
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Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов. Фото: Hannah Mckay

Станислав Черчесов, наставник венгерского «Ференцвароша», был немедленно отправлен в отставку после разгромного поражения венгров от фарерского «Клаксвика» (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.

«Наша мужская футбольная команда попрощалась с Лигой чемпионов из-за поражения от «Клаксвика». Во время личной встречи президент клуба Габор Кубатов провёл личную консультацию со Станиславом Черчесовым, и было принято решение об отставке главного тренера из Осетии. Мы благодарим Станислава Черчесова за его работу на благо «Ференцвароша» и желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!», – сообщается в заявлении клуба.

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года после ухода из сборной России. 59-летний российский специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.

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