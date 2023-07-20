Российского футбольного тренера с треском уволили из венгерского клуба

«Наша мужская футбольная команда попрощалась с Лигой чемпионов из-за поражения от «Клаксвика». Во время личной встречи президент клуба Габор Кубатов провёл личную консультацию со Станиславом Черчесовым, и было принято решение об отставке главного тренера из Осетии. Мы благодарим Станислава Черчесова за его работу на благо «Ференцвароша» и желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!», – сообщается в заявлении клуба.