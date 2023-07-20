Чт, 20.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Скончалась одна из лучших гандболисток Эстонии

Rus.Postimees
Facebook Twitter
Comments
Мерит Аллику.
Мерит Аллику. Фото: Hendrik Osula / Eesti Käsipalliliit

Скончалась тренер женской команды гандбольного клуба HC Tabasalu и одна из лучших гандболисток Эстонии Мерит Аллику.

Эстонский союз гандбола выразил соболезнования родным и близким Аллику. «Гандбольный ландшафт стал беднее на одного замечательного человека. Покойся с миром, милая Мерит!», - написал союз.

Прощание с Аллику состоится в субботу в 15:00 у крематория Memoris Krematoorium.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх