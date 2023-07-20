Скончалась одна из лучших гандболисток Эстонии

Rus.Postimees.eeСпортСкончалась одна из лучших гандболисток ЭстонииRus.Postimees20 июля 2023, 14:16Facebook TwitterComments Мерит Аллику. Фото: Hendrik Osula / Eesti KäsipalliliitСкончалась тренер женской команды гандбольного клуба HC Tabasalu и одна из лучших гандболисток Эстонии Мерит Аллику.Эстонский союз гандбола выразил соболезнования родным и близким Аллику. «Гандбольный ландшафт стал беднее на одного замечательного человека. Покойся с миром, милая Мерит!», - написал союз.Прощание с Аллику состоится в субботу в 15:00 у крематория Memoris Krematoorium.Facebook TwitterComments Ключевые слова Эстониясмертьгандбол Pекомендуем