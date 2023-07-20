Эксперт по энергетике: в деле ускорения синхронизации Эстония ставит свои интересы выше региональных проектов

«Мы видим, что национальные интересы заметно перевешивают региональные, и на мой взгляд, точно так же обстоит дело с проектом синхронизации», - сказал Секмокас в интервью радио LRT.

В среду, когда президент Литвы Гитанс Науседа предложил латвийскому лидеру Эдгарсу Ринкевичсу ускорить синхронизацию электросетей страны с континентальной Европой, тот ответил, что необходимо найти наиболее выгодный для каждой страны путь.

Секмокас считает позицию Латвии дипломатическим маневром, демонстрирующим ее нежелание найти общее решение для стран Балтии и присоединиться к Эстонии, которая надеется на синхронизацию со скандинавскими странами.

«Видимо, эта позиция - чисто дипломатический маневр, потому что, в принципе, если мы выходим из договора БРЭЛЛ, то не обязательно отключать ЛЭП с Белоруссией в начале 2024 года, а можно отключить летом или даже осенью 2024 года, и при этом не ждать 2025 года. Такая позиция Латвии - она, похоже, не склонна находить это общее понимание, а скорее поддерживает Эстонию и занимает позицию не в пользу региональных проектов», - сказал Секмокас.

«Эстония, возможно, надеется на синхронизацию со Скандинавией через Финляндию и не хочет соглашаться на синхронизацию в 2024 году, а хочет отложить ее до 2025 года и, возможно, на более поздний срок», - сказал он.