В то время как в Виймси бьют тревогу из-за нехватки воды и призывают жителей не поливать газоны, местная фармацевтическая компания ворует воду у муниципалитета, пишет Äripäev.
Крупная компания похитила у жителей Виймси огромное количество воды
Фармацевтическая компания Interchemie подозревается в краже воды в Виймси на протяжении 18 лет. По оценкам, за один месяц Interchemie забрала 750 кубометров воды - обычно за это же время столько потребляют 50 домохозяйств.
Весной прошлого года компания Viimsi Vesi обнаружила на территории завода Interchemie четыре незаконно построенных водопровода. Инспектор выехал на место и обнаружил интересное зрелище - к водопроводу была присоединена подпольная труба, которая шла в обход счетчика, фактически воруя воду.
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