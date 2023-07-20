Чт, 20.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Крупная компания похитила у жителей Виймси огромное количество воды

PM Majandus
Facebook Twitter
Comments 1
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS - компания, производящая лекарственные препараты для животных.
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS - компания, производящая лекарственные препараты для животных. Фото: Sander Ilvest

В то время как в Виймси бьют тревогу из-за нехватки воды и призывают жителей не поливать газоны, местная фармацевтическая компания ворует воду у муниципалитета, пишет Äripäev.

Фармацевтическая компания Interchemie подозревается в краже воды в Виймси на протяжении 18 лет. По оценкам, за один месяц Interchemie забрала 750 кубометров воды - обычно за это же время столько потребляют 50 домохозяйств.

Весной прошлого года компания Viimsi Vesi обнаружила на территории завода Interchemie четыре незаконно построенных водопровода. Инспектор выехал на место и обнаружил интересное зрелище - к водопроводу была присоединена подпольная труба, которая шла в обход счетчика, фактически воруя воду.

Читайте подробнее на портале Äripäev.

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх